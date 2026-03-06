แอมเวย์ มอบเครื่องกรองอากาศ แก่รองเลขาธิการพระราชวัง เพื่อใช้ในงานบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ

นายทศพร นิษฐานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ นางวาณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและศูนย์สนับสนุนความสำเร็จนักธุรกิจแอมเวย์ มอบเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย จำนวน 10 เครื่อง แก่พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ณ อาคารสำนักพระราชวัง สำหรับนำไปใช้ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้