Online Newstime รับรางวัลสื่อออนไลน์ ข่าวเชิงวิเคราะห์ “ลับคมความคิด” ครั้งที่ 19

เว็บไซต์ข่าว Online Newstime คว้ารางวัลสื่อออนไลน์ รางวัลที่ 3 จากผลงานข่าวเชิงวิเคราะห์เรื่อง “เจาะ Open Data เปิด 3 มายากลก๊าซเรือนกระจก เมื่อทุนใหญ่ฟอกเขียว–ป่าหาย คนไทยเสี่ยงโลกเดือด” ในการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ “ลับคมความคิด” ครั้งที่ 19 ตอกย้ำบทบาทสื่อออนไลน์ ในการใช้ข้อมูลสาธารณะ (Open Data) เปิดประเด็นโลกร้อนและการฟอกเขียวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบโล่รางวัลเกียรติคุณแก่สมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ได้รับการคัดเลือก จากองค์กรสื่อสมาชิกต่างๆ รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล ในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568/2569 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
การประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ “ลับคมความคิด” ครั้งที่ 19 จัดขึ้นภายใต้โครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยใช้ชื่อรางวัล “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เพื่อเชิดชูเกียรติ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปราชญ์ทางเศรษฐกิจผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทย ในปี 2568 มีสมาชิกจากองค์กรสื่อต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 31 บทความ แบ่งเป็น
• สื่อออนไลน์ 21 บทความ
• สื่อสิ่งพิมพ์ 5 บทความ
• สื่อโทรทัศน์ 3 บทความ
• สื่อวิทยุ 2 บทความ
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 3 ในประเภท สื่อออนไลน์ เป็นผลงานของ นางสาวชนิตา งามเหมือน สังกัด Online Newstime ซึ่งใช้การวิเคราะห์ Open Data เชิงลึก เพื่ออธิบายกลไกการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่าน “3 มายากลก๊าซเรือนกระจก” สำคัญได้แก่ 1.)การลดคาร์บอนที่ไม่สะท้อนการปล่อยจริง 2.)กลไกชดเชยคาร์บอนที่กลายเป็นเครื่องมือฟอกเขียว 3.)พื้นที่ป่าไม้ภายใต้กรอบคาร์บอนเครดิต กับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
เนื้อหาข่าวชี้ให้เห็นว่า ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งในมิติความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาคการผลิต ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชนบท จึงมีข้อเสนอให้เร่งผลักดันนโยบาย “แก้โลกร้อน – ลดก๊าซเรือนกระจก” ผ่านการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้าง Open Data ระดับชาติ
การยกระดับมาตรการลดและชดเชยการปล่อยจากความสมัครใจสู่กลไกบังคับ การผลักดันกฎหมายลดโลกร้อนที่มีมาตรการภาษี บทลงโทษ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ตลอดจนการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero อย่างมีคุณภาพ โดยให้กลไกคาร์บอนเครดิตทำหน้าที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริงและเป็นธรรมต่อสังคมในระยะยาว
ทั้งนี้ เว็บไซต์ข่าว Online Newstime ยืนยันเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่สื่อมวลชน โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวเชิงข้อมูล (Data-driven Journalism) ต่อไป เพื่อส่งเสริมการรับรู้ของสังคมไทยบนพื้นฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ และสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะ
สามารถติดตามอ่านผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลได้ที่ “เจาะ Open Data เปิด 3 มายากลก๊าซเรือนกระจก เมื่อทุนใหญ่ฟอกเขียว–ป่าหาย คนไทยเสี่ยงโลกเดือด”