ธนาคารทิสโก้ - ไฮเวย์ คว้า“Outperforming Enterprises Thailand Award 2025” ย้ำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด “คน” เป็นหัวใจความสำเร็จ

กลุ่มทิสโก้ ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง หลังธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไฮเวย์ จำกัด คว้ารางวัล Outperforming Enterprises Thailand Award 2025 จากเวที 100 Outperforming Enterprises จัดโดย ศศินทร์ ร่วมกับ Hewitt Consulting สะท้อนพลังของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง ยั่งยืน และการความเชื่อที่ว่า “คน” คือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่า ความสำเร็จในการบริหารองค์กร ไม่ได้เกิดจากกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีเท่านั้น แต่ต้องมาจาก “คนที่มีศักยภาพ” และ “วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง” สอดคล้องกันทั้งกลุ่มธุรกิจ การที่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัล “Outperforming Enterprises Thailand Award 2025” พร้อมกันบนเวที 100 Outperforming Enterprises จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Hewitt Consulting (ฮิววิท คอนซัลติ้ง) บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของไทย จึงเป็นภาพสะท้อนแนวทางบริหารคนที่กลุ่มทิสโก้ยึดมั่นเสมอว่า “วัฒนธรรมที่ดี และบุคลากรที่แข็งแรง คือรากฐานขององค์กรที่ยั่งยืน”
หัวใจสำคัญของแนวทางดังกล่าวมาจากการสร้าง “คน” ที่แข็งแรงควบคู่ไปกับ “ระบบ” ที่รองรับการเติบโต ผ่านค่านิยมที่เรียกว่า MIRACLE ได้แก่ Mastery – เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ Integrity – ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม Reliability – สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ Advice – การให้คำแนะนำ Creativity – ความคิดสร้างสรรค์ Learning – เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ และ Empathy – ใส่ใจบริการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน ทั้งในมิติการทำงานร่วมกัน การตัดสินใจ และการดูแลพนักงานตั้งแต่วันแรก เพื่อให้ทุกคนมีความสุข และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ภายใต้โมเดลการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Model) ที่ทิสโก้เรียกว่า “ธุรกิจสร้างคุณค่า วัฒนาสู่สังคม”
“เป้าหมายของทิสโก้คือการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนที่ “เก่ง ดี และมีความสุข” พร้อมเติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน เราจึงวางทิศทางการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับบริบทธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ในปี 2568 เราเน้น “Creativity” เพื่อเปิดพื้นที่ให้พนักงานกล้าคิด เปิดรับไอเดียใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น AI Agent, Automation หรือเครื่องมือดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับองค์กรในอนาคต”
ด้าน นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิสโก้มองว่า “พนักงานคือหุ้นส่วนทางธุรกิจ” ไม่ใช่เพียงผู้ปฏิบัติงาน จึงออกแบบค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของงานและอนาคตของตัวเอง พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนโอกาสในการเติบโต มีเครื่องมือพร้อม และพัฒนาทักษะใหม่ได้สม่ำเสมอ โดยปลูกฝัง Growth Mindset ที่เน้นการ “เปิดรับ ปรับใช้ ให้ต่อ และลงมือทำ" ทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับทุกหน่วยงาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีระบบประเมินที่โปร่งใส ทำให้องค์กรสามารถสนับสนุนกลุ่ม Talent, High Potential และบุคลากรสำคัญตามศักยภาพได้อย่างเหมาะสม รวมถึงช่วยเสริมแรงให้พนักงานที่มีอุปสรรคด้านผลงานให้กลับมาพัฒนาได้อย่างมั่นคง พร้อมกิจกรรมสร้างความผูกพันต่างๆ ระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานกับหัวหน้างาน และพนักงานด้วยกันเอง รวมถึงการลงพื้นที่พบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความผูกพัน เห็นคุณค่าและความหมายในการทำงานร่วมกัน โดยยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
ขณะที่ นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรของไฮเวย์เติบโตขึ้นจากผสมผสานระหว่างประสบการณ์ของรุ่นพี่และมุมมองใหม่ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ ระบบพี่เลี้ยง (Mentorship Culture) ที่เน้นการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวจากสถานการณ์จริง ขณะเดียวกันการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องของ สมหวัง เงินสั่งได้ ทำให้มีการรับพนักงานรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก นำมาซึ่งความท้าทายของการทำงานข้ามเจนเนอเรชัน ซึ่งบริษัทได้เปลี่ยนความท้าทายนี้ ให้เป็น พลังในการสร้างองค์กรให้แข็งแรง ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ การแบ่งปันทักษะ และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง
“ที่ไฮเวย์ เรามีพนักงานหลากหลายเจเนอเรชัน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพเต็มที่ วัดความสามารถจากผลงาน ไม่ใช่อายุงาน และมีเส้นทางการเติบโตชัดเจน จึงทำให้พนักงานทั่วประเทศจากกว่า 800 สาขา สามารถเติบโตในบทบาทสำคัญได้จริง เราเชื่อว่าความสำเร็จด้านตัวเลขกับความสุขในที่ทำงานเกิดขึ้นพร้อมกันได้ และความสำเร็จขององค์กรเริ่มต้นจากการดูแลคนที่ดี เมื่อพนักงานมีความสุขจะ เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นพลังมหาศาล พร้อมพาองค์กรก้าวสู่คความเร็จในระดับต่อไป และท้ายที่สุดลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด”
นี่คือเหตุผลที่ไฮเวย์ยังคงเดินหน้าพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานให้เปิดกว้าง ทันสมัย และสร้างวัฒนธรรมที่รับฟังความคิดเห็นของพนักงานเสมอ ทั้งการผสมผสานประสบการณ์ของรุ่นพี่กับ Future Workforce รุ่นใหม่ การสร้าง Growth Mindset และการทำงานแบบ Hybrid Mindset แม้จะทำงานในสาขาก็ตาม ซึ่งทั้งหมดคือเบื้องหลังสำคัญที่ทำให้ไฮเวย์คว้ารางวัล Best Employer และ Engagement Awards มาได้