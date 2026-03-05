นิวสกายฯ รุกสร้างความเชื่อมั่นชุมชนอ่อนนุช เปิดแผนสิ่งแวดล้อมเข้ม

บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เดินหน้าโครงการฯ จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงข้อมูลและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม (CoP) พร้อมนำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างให้แก่ชุมชนชาวประเวศและพื้นที่ใกล้เคียง มุ่งยกระดับการจัดการขยะ กทม. สู่พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ย้ำมาตรฐานความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2569 และต่อเนื่องถึงวันที่ 1 มีนาคม 2569
นายนพดล พฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า การจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงข้อมูลและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม (CoP)ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ใน 2 ชุมชนหลัก เขตประเวศ ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย และ ชุมชนเทพรักษา ซึ่งมีตัวแทนจากสำนักงานเขตประเวศ และศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเริ่มขั้นตอนการรับขยะเข้าทดสอบระบบในเดือนมีนาคม 2569
นอกจากนี้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) ในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ และมีแผนขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่โดยรอบ การประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ ซอยอ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีขีดความสามารถในการกำจัดขยะไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน (รองรับสูงสุด 1,600 ตันต่อวัน) ดำเนินงานภายใต้รูปแบบเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ./