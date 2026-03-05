ซีแอนด์จีฯ สร้างความเชื่อมั่นชุมชน แจงแผนสิ่งแวดล้อมโครงการฯ กำจัดขยะ

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จัดประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงข้อมูลและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม (CoP) พร้อมนำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างให้แก่ชุมชนรอบโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบระบบ (Commissioning) ในเดือนพฤษภาคม 2569
การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2569 มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2569 มีการประชุมร่วมกับ 2 ชุมชนหลักในเขตหนองแขม ได้แก่ ชุมชนกองขยะหนองแขม และชุมชนบุญส่ง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตหนองแขม, ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นาควัชระอุทิศ) และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด
ถึงแม้ว่าโรงงานต้นแบบหนองแขม 300-500 ตันต่อวัน ของบริษัทซีแอนด์จีฯ จะเปิดดำเนินการมาแล้วถึง 10 ปี บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้น การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าโครงการ และย้ำถึงเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่ทันสมัย สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้มีประสิทธิภาพสูง และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีแผนการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
นอกจากนี้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) ในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ ซึ่งการประชุมจะขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่โดยรอบ สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ตั้งอยู่บนพื้นที่ 39 ไร่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ความสามารถในการกำจัดขยะไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน (รองรับสูงสุด 1,600 ตันต่อวัน) จุดเด่นของโครงการ เทคโนโลยีขั้นสูงใช้เตาเผาระบบปิด อุณหภูมิสูง 850-1,000 องศาเซลเซียสและมีกระบวนการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน