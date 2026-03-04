BLESS จับมือ “เบลล่า ราณี” ผุดโครงการ “BLESSING HER” สานพลังการให้ จากบ้านสู่สังคม

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BLESS ประกาศเปิดตัวโครงการ “BLESSING HER” ภายใต้แนวคิด “สิ่งดีๆ ให้เธอ…ส่งต่อความมั่นใจให้สุดทาง” ร่วมกับ เบลล่า–ราณี แคมเปน นักแสดง CEO แบรนด์ Masis และพลอย วีณา เมษกำเหนิดชัย ผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่า และ Co-Founder แบรนด์ Masis โดย BLESS สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกางเกงผ้าอนามัย รวมมูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อส่งต่อให้สตรีกลุ่มเปราะบางผ่านเครือข่ายมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลทั่วประเทศ
ความร่วมมือครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่เติบโตท่ามกลางชุมชนในโครงการบ้าน “BLESSINGTON วงแหวน–จตุโชติ” เมื่อ "พลอย" เข้ามาเป็นลูกบ้าน และก้าวสู่การเป็นสมาชิกครอบครัว BLESS ความผูกพันดังกล่าวได้ต่อยอดสู่ความร่วมมือกับ"เบลล่า" และ "พลอย" จึงได้เกิดโครงการ “BLESSING HER” ในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ BLESS ที่เชื่อว่า “บ้าน” ไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัย หากแต่คือ Community ที่เกื้อกูลและเติบโตไปด้วยกัน
บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BLESS) นำโดย นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวนิภา อภิรัตนรุ่งเรือง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ เบลล่า ราณี แคมเปน เปิดตัวโครงการ “BLESSING HER” อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายยกระดับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่ขาดโอกาส โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉิน และผู้ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะ SDG 3: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) และ SDG 5: ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) รวมถึง SDG 10: การลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities) ผ่านการขยายโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัย คุณภาพแก่ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติด้านสังคมควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “BLESS เชื่อเสมอว่า ‘จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ เริ่มต้นที่บ้าน’ บ้านไม่ใช่เพียงสิ่งปลูกสร้าง แต่คือสังคมที่เกื้อกูลกัน โครงการ BLESSING HER จึงเป็นการขยายขอบเขตการดูแลจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะการเติบโตที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนยูนิตที่เราสร้าง หากแต่วัดจากจำนวนครั้งที่เราได้มีโอกาสร่วมกัน ‘ให้’ คืนสิ่งที่ดีสู่สังคม”
ด้าน นางสาวนิภา อภิรัตนรุ่งเรือง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BLESS กล่าวว่า “โครงการนี้สะท้อนแนวคิดการทำธุรกิจควบคู่การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เราต้องการสนับสนุนกิจการของลูกบ้าน พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เราต้องการทำสิ่งที่ดีมีคุณค่า งบประมาณ 1,000,000 บาทในครั้งนี้ จะถูกส่งต่อผ่านเครือข่ายองค์กรที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้หญิงที่ต้องการจริง และสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน”
นางสาวเบลล่า ราณี แคมเปน CEO แบรนด์ Masis กล่าวว่า “ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง เบลเชื่อว่าสุขอนามัยคือพื้นฐานของความมั่นใจ Masis ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้หญิงใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ และสะดวกสบายมากขึ้น การได้ร่วมมือกับ BLESS ในโครงการ BLESSING HER ทำให้เราสามารถส่งต่อโอกาสและศักดิ์ศรีให้กับผู้หญิงที่อาจยังเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพ เบลและพลอยรู้สึกยินดี และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ในครั้งนี้ เราเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่อยากจุดประกายให้เกิดการส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ขาดแคลน”
สำหรับการสนับสนุนในระยะแรก บริษัทฯ จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายองค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา และ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ก่อนขยายการสนับสนุนไปยังภาคีเครือข่ายอื่นทั่วประเทศ จนครบวงเงิน 1,000,000 บาท ภายในปี 2569
วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข มูลนิธิกระจกเงา กล่าวเสริมว่า “ความสำคัญของผ้าอนามัยเป็นความจำเป็นพื้นฐานของผู้หญิงทุกคน เพราะเป็นเรื่องของสุขภาวะที่ดี ขณะที่ผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มคนจรจัด ยังเข้าไม่ถึงสุขภาวะที่ดี ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ การเข้าถึงได้จึงไม่ควรถูกมองข้าม และควรเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม”
อุษา เลิศศรีสันทัด สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวปิดท้ายว่า “สำหรับผู้หญิงที่เข้ามาพักพิง ที่บ้านพักฉุกเฉิน ความปลอดภัยและศักดิ์ศรีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่เหมาะสม ไม่เพียงช่วยดูแลสุขภาพกาย แต่ยังช่วยเสริมพลังใจและความมั่นใจให้ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง”
โครงการ “BLESSING HER” จึงไม่เพียงสะท้อนบทบาทของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งสร้างบ้านคุณภาพ แต่ยังตอกย้ำจุดยืนของ BLESS และ Masis ในการเติบโตเคียงข้างสังคม พร้อมส่งต่อความมั่นใจและศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงไทย “สุดทาง” ตามเจตนารมณ์ของโครงการอย่างแท้จริง