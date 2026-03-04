อากาศร้อนจัด พุ่งสูงสุดที่ลพบุรี 39.3°C ชี้เหตุ!! ปีนี้ร้อนเร็ว ร้อนนาน

🎯ดร.สนธิ คชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Sonthi
Kotchawat เตือนภัยเดินกลางแจ้ง อาจเสี่ยงต่ออาการวูบจากสภาพอากาศร้อนจัด พร้อมกับอธิบายปัจจัยทำให้เกิดความร้อนสูงในช่วงฤดูร้อนปีนี้
ล่าสุดเมื่อวานนี้ (3 มีนาคม 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า
🌡️☀️ อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อวานนี้ (3 มี.ค. 69) วัดได้ 39.3 องศาเซลเซียส ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
🌡️☀️ อุณหภูมิสูงสุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวานนี้(3 มี.ค. 69) วัดได้ 38.2 องศาเซลเซียส ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ดร.สนธิ คชวัฒน์ คาดการณ์สภาพอากาศร้อนจัด และปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนนี้ว่า
1.มีการคาดการณ์ว่าฤดูร้อนปี 2026 ของประเทศไทย จะมีอากาศร้อนกว่าปีที่แล้วโดยในบางจังหวัดทางภาคเหนืออาจมีอุณหภูมิสูงเกิน 42 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนจะลดลง 30-40% จากระดับปกติ
2. ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนนี้
2.1.การกลับมาของปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño)โดยมีการคาดการณ์ว่าเอลนีโญจะเริ่มก่อตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026ซึ่งจะส่งผลให้สภาพอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห้งแล้งและร้อนกว่าปกติโดยเฉพาะในประเทศไทยอาจเข้าสู่สภาวะเอลนีโญอย่างเต็มตัวภายในเดือนพฤษภาคม 2026
2.2.สภาวะโลกร้อน (Global Warming) อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศก่อให้เกิดคลื่นความร้อนมีความรุนแรงและยาว นานมากขึ้นกว่าในอดีต
2.3.การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมบนแผ่นดินที่รุนแรงขึ้นและเมื่อผสมกับความชื้นในบรรยากาศทำให้ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index)อยู่ในระดับที่เป็นอันตราย
โดยความร้อนที่มาพร้อมกับความชื้นสูงในภูมิภาคเขตร้อนจะทำให้เกิด "ความรู้สึกร้อน" (Feels like) สูงกว่าอุณหภูมิในบรรยากาศจริง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก หากอุณหภูมิในบรรยากาศอ่านได้ 38 องศาในขณะที่มีวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ 60% จะทำให้มีความรู้สึกร้อนมากถึง 58 องศา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยทำให้ระบบระบายความร้อนล้มเหลวจนมีอาการตัวร้อนจัด หน้ามืด สับสน ชัก หมดสติและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
3.จังหวัดที่มีแนวโน้มอุณหภูมิจะสูงเกิน 42 องศาเซลเซียส ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก โดยอาจมีบางพื้นที่ีมีอุณหภูมิสูงสุดสูงถึง 43 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนเมษายน
4. ส่วนในปีหน้า (ปี 2027) จะมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอุณหภูมิสูงมากเป็นประวัติการณ์