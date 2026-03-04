เซ็นทรัล ส่งมอบกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมสร้างคุณค่าร่วมสู่ชาวโคราช

โรคมะเร็งปากมดลูก นับเป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยในผู้หญิงไทยและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต โดยยังคงมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้รับการวินิจฉัยในระยะลุกลามแล้ว การเข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ได้ผลอย่างทันท่วงที
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเซ็นทรัล จึงได้เดินหน้าโครงการ Central Group Women Cancer (เซ็นทรัลกรุ๊ป วีเม่น แคนเซอร์) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เพื่อระดมทุนจากลูกค้า คู่ค้า และบริษัทในเครือ จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยมะเร็งในสตรี มอบให้กับหน่วยงานที่มีความจำเป็น
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ผู้หญิงไทยได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมตั้งแต่ปี 2548 ผ่าน โครงการ Central Group Women Cancer – ชวนทำดีช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี โดยในปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือได้ขยายขอบเขตการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์สำหรับตรวจคัดกรองโรคไปยังโรคมะเร็งปากมดลูก โดยได้ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ที่สุดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"
"อย่างไรก็ตามในแต่ละปีทางโรงพยาบาลต้องรองรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นด้านอุปกรณ์สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างเร่งด่วน กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือจึงได้ส่งมอบ กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง (Video Colposcopy with 4K) มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อเสริมศักยภาพการตรวจวินิจฉัยให้มีความแม่นยำสูง ช่วยค้นหาความผิดปกติในระยะเริ่มต้น เพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างทันท่วงที”
นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า “จากข้อมูลสถิติในปี 2566 ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่โดยเฉลี่ยประมาณ 3,000 คนต่อปี และจากสถิติของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพบว่ามีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่องกล้องปากมดลูกเพื่อการวินิจฉัยจำนวนประมาณ 1,000 คนต่อปี การนำเครื่องส่องกล้องมะเร็งปากมดลูกที่ทันสมัยแบบ Video Colposcopy 4K มาใช้ มีความสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การตรวจวินิจฉัยมีความแม่นยำและรวดเร็ว โดยเฉพาะในระยะก่อนเกิดโรคและในผู้ป่วยระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ได้ผลดี
สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การได้รับเครื่องส่องกล้องปากมดลูกแบบ Video Colposcopy with 4K จากกลุ่มเซ็นทรัลครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการคัดกรองและวินิจฉัยโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ลดอัตราการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกระบวนการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอเชิญชวนให้ทุกท่านดูแลสังเกตตนเอง พร้อมเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น เนื่องจากโรคมะเร็งสามารถป้องกันได้ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีศักยภาพรอบด้าน กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อยอดและพัฒนาในหลากหลายมิติผ่านโครงการเพื่อสังคม โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ระหว่างธุรกิจและสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น
ด้านเศรษฐกิจชุมชน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลด่านเกวียน จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด่านเกวียน” ซึ่งนับเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในศูนย์การค้าแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัด ที่เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปั้นดินเหนียวจากดินด่านเกวียน อันเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนักเรียนจากกว่า 100 โรงเรียน เข้าร่วมทัศนศึกษามากกว่า 10,000 คนอีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนด่านเกวียน ผ่านการนำสินค้าเครื่องปั้นดินเผามาจำหน่ายภายในศูนย์การค้า นอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัล
โดยโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ยังได้ต่อยอดและพัฒนา สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด ผ่านการติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ที่อาคารคัดบรรจุผัก ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ให้พร้อมเป็นต้นแบบเพื่อศึกษาดูงาน รวมทั้งสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายอีกด้วย
ด้านสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดตั้ง “LAB มหาราช” เพื่อให้บริการตรวจเลือดและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการล่วงหน้าก่อนพบแพทย์ พร้อมทั้งจัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตภายในศูนย์การค้า
นอกจากนี้ โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ยังจัดโค้ชฝึกสอนทักษะเทเบิลเทนนิสแก่นักเรียนโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมและโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) เพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อมสนับสนุน พื้นที่จัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เพื่อ ปรับปรุงยกระดับศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2570 ขณะเดียวกันได้สร้างโอกาสความเท่าเทียมด้วยการ จ้างงานคนพิการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
ด้านการศึกษา : เซ็นทรัล รีเทล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และโรงแรมเซ็นทารา โคราช ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกันยกระดับโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร เช่น โครงการหลักสูตรห้องเรียนหุ่นยนต์ การจัดทำฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการจัดสร้างห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และสนามเด็กเล่น นอกจากนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ยังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้การ สนับสนุนพื้นที่ของศูนย์การค้าในการจัดกิจกรรมสำคัญด้านศึกษา ให้กับโรงเรียน 58 แห่งในจังหวัดอีกด้วย
ด้านสิ่งแวดล้อม : ร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ร่วมกับ โรงแรมเซ็นทารา โคราช และ ท็อปส์ บริหาร จัดการขยะอินทรีย์ด้วยการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยสามารถลดขยะอินทรีย์สู่หลุมฝังกลบรวมมากกว่า 3 แสนกิโลกรัมต่อปี เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เฉลี่ยมากกว่า 2,500 กิโลกรัมต่อเดือน และน้ำหมักชีวภาพมากกว่า 2,000 กิโลกรัมต่อเดือน ส่งมอบให้ประชาชนทั่วไปและชุมชนข้างเคียง จำนวน 6 ชุมชน
กลุ่มเซ็นทรัลยึดมั่นแนวคิด Central of Life ศูนย์กลางของชีวิต ที่มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันกับชุมชนอย่างเข้มแข็งในทุกมิติ โดยใช้ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของภาคธุรกิจเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งต่อชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมในระยะยาว./