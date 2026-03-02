ม.กรุงเทพ จัดงาน BU Cyber Fortress Challenge & Career Expo เวทีประลองฝีมือ ค้นหา "นักรบไซเบอร์" รุ่นใหม่ สู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผนึกกำลังพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ จัดงาน "BU Cyber Fortress Challenge & Career Expo" เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาประลองฝีมือด้าน Cybersecurity และสร้างโอกาสสู่เส้นทางอาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่
ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ม.กรุงเทพ กล่าวเปิดงานว่า “ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ม.กรุงเทพ จึงได้ริเริ่มจัดงาน BU Cyber Fortress Challenge & Career Expo เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity และยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทย พร้อมทั้งสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน”
เช่นเดียวกับดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีสายวิชาการ ม.กรุงเทพ กล่าวเสริมว่า “ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อมั่นของประเทศ การสร้างบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ทักษะ และจริยธรรมด้านไซเบอร์ จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง”
งาน BU Cyber Fortress Challenge & Career Expo เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครบวงจร ได้แก่
ส่วนที่ 1: เวทีแห่งความรู้ (Knowledge Sharing)
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเติมเต็มองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ผ่านการบรรยายพิเศษและ Workshop จากวิทยากรระดับแนวหน้า
• คุณจิรายุส ปรีชาเดช เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) บรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่อาชีพ Cybersecurity" เพื่อเปิดมุมมองและแนะแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ
• ดร.ธีรวัฒน์ อิสสริยะกุล ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีแพลตฟอร์มและมาตรฐานโซลูชั่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำเสนอหัวข้อ "Your Security Companion" ร่วมแบ่งปันแนวทางและบทบาทของ NT ในการเป็นเพื่อนคู่คิดที่พร้อมดูแลและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างครบวงจร
• คุณอัตพล พยัคฆ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และ CTO บริษัท CyberGenics รวมถึง CISO กลุ่มบริษัท G-Able บรรยายเรื่อง "Next-Gen Enterprise Security & AI" เจาะลึกการรักษาความปลอดภัยองค์กรยุคใหม่ที่ผสานเทคโนโลยี AI
• Mr. Andrew Smith, Vice President & CTO, ICMS Cyber Solution และ Dr.h.c. Charles Singh, Regional Director, EC-Council ร่วมจัด Workshop ในหัวข้อ "The Art of Volatility – Memory Forensics" สอนเทคนิคเชิงลึกในการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัลจากหน่วยความจำคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ 2: เวทีประลองฝีมือ (Competition)
ไฮไลต์สำคัญคือการแข่งขัน BU Cyber Fortress Hackathon 2026 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการประชันไอเดียของ 9 ทีมตัวแทนนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องระดมสมอง ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน Cybersecurity ผสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการคิดค้นไอเดียและนวัตกรรม เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน ก่อนนำเสนอผลงาน (Final Pitching) ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน BU Mini CTF Competition 2026 ในรูปแบบ Capture The Flag สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อฝึกฝนทักษะพื้นฐานด้านการเจาะระบบและการค้นหาช่องโหว่ ซึ่งเป็นทักษะหัวใจสำคัญของสายงานนี้
ส่วนที่ 3: ตลาดนัดแรงงาน (Career Expo)
เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วยบูธประชาสัมพันธ์จากบริษัทพันธมิตรชั้นนำที่มาร่วมเปิดรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงานโดยตรง ถือเป็นโอกาสทองสำหรับนักศึกษาในการสร้างเครือข่ายวิชาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง อาทิ บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
โครงการ BU Cyber Fortress Challenge & Career Expo นับเป็นก้าวสำคัญที่มากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป้าหมายในการ "ปั้นนักรบไซเบอร์รุ่นใหม่" ให้พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง