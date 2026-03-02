ค่ายฟรี! บ้านปู – คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนเยาวชนสมัคร Power Green Camp 21 เปิดโลก “One Health” วาระใหญ่ที่วัยรุ่นต้องรู้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ (ไม่จำกัดแผนการเรียน) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพาเวอร์กรีน”(Power Green Camp) ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “One Health: The Science of Survival – อยู่ดี มีภูมิ” เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง “สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)” ที่เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์มาแก้โจทย์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบได้อย่างยั่งยืน
ในปีนี้ ค่ายฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง “ภูมิความรู้” เพื่อเป็นทักษะการเอาตัวรอด พร้อมเสริม “ภูมิคุ้มกัน” ทั้งกายและใจภายใต้ประเด็น “สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)” ผ่านการเรียนภาคทฤษฎีและภาคสนาม เช่น
•เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ (Climate Change) กับสุขภาพคนและสัตว์
•ศึกษาระบบการรักษาสุขภาพสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลัน จังหวัดกาญจบุรี
•Workshop การรับมือภัยพิบัติ
•เรียนรู้โรคระบาดกับหน่วยสาธารณสุข ณ ชุมชนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
•เรียนรู้กลไกการแพร่เชื้อผ่านพาหะนำโรค (Vector-borne Diseases) โดยเฉพาะยุง
สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2569 เวลา 16.30 น. และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 เมษายน 2569 ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้
ที่นี่ (https://www.powergreencamp.com/index.php/2026/02/21/power-green-camp-21/)