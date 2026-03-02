กรุงศรี ออโต้ จับมือ ททท. สานต่อโครงการเที่ยวในประเทศเป็นปีที่ 3 ยกระดับบริการ GO Travel หนุนเส้นทาง EV เพื่อการเดินทางที่ยั่งยืน

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย กับ กรุงศรี ออโต้” ภายใต้โครงการ “Amazing ทุกเส้นทาง เมื่อเที่ยวเมืองไทยไปกับกรุงศรี ออโต้”
พร้อมกับเชิญชวนผู้ใช้รถออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทย ผ่านเส้นทางสาย EV พร้อมรับสิทธิพิเศษจากร้านอาหาร คาเฟ่ และผู้ประกอบการท้องถิ่นตลอดเส้นทาง ผ่านบริการ GO Travel บนแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ หวังมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวในประเทศให้สะดวก สนุก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกการเดินทาง
นางสาวชญาน์ธิป พันธุ์มณี ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบัน กรุงศรี ออโต้ ดูแลฐานผู้ใช้รถราว 5.9 ล้านราย บน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้รถทั่วประเทศได้อย่างชัดเจน และชี้ให้เห็นว่ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตของคนไทยอีกด้วย โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ได้พัฒนา GO Travel ให้เป็นบริการที่เชื่อมต่อการเดินทางกับไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร พร้อมสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นผ่านดีลและสิทธิพิเศษจากร้านค้าชุมชนและรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นกว่า 200 ราย เพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจในพื้นที่กว่า 20 ล้านบาท ผ่านยอดเข้าดูสิทธิพิเศษสะสมกว่า 70,000 ครั้ง ขณะเดียวกัน ด้วยจำนวนเครือข่ายสถานีชาร์จกว่า 2,500 แห่งจากพันธมิตรทั้ง 5 ราย ซึ่งครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศบน GO Travel กรุงศรี ออโต้ จึงต่อยอดการพัฒนา ‘เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า’ ที่เชื่อมจุดชาร์จและสิทธิพิเศษจากร้านค้าตลอดเส้นทางเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมมอบส่วนลดพิเศษผ่าน ‘GO WOW’ เพื่อส่งต่อคุณค่าที่มากกว่า ผ่านประสบการณ์การใช้รถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสนับสนุนรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ด้านนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ในปี 2569 ททท. จะเดินหน้าสื่อสารและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2569 Value Over Volume ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่า มากกว่าปริมาณ ผ่านการต่อยอดในแคมเปญ ‘สุขทันทีที่เที่ยวไทย’ ยิ่งเดินทางด้วยใจ ยิ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อสร้างความสุขแก่นักท่องเที่ยวได้ทันทีที่ออกเดินทาง โดยมุ่งส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทั้งร่างกายและจิตใจ ในรูปแบบ Holistic Travel ซึ่งเป็นมากกว่า Wellness Tourism ทั่วไป ให้การเดินทางเป็นการเติมพลังชีวิตทั้งด้านกาย ใจ และอารมณ์ ยกระดับประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน สู่การเดินทางที่มีความหมาย สะท้อนตัวตน และตอบโจทย์คุณค่าภายในของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกมิติ โดยมีสำนักงานในประเทศกว่า 45 แห่ง พร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั้งด้านพื้นที่และช่วงเวลา ซึ่งความร่วมมือกับ กรุงศรี ออโต้ จะช่วยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย และช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดย ททท. คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศในปี 2569 ได้ถึง 1 ล้านล้านบาท และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยรวม 210 ล้านคน-ครั้ง”
แคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย กับ กรุงศรี ออโต้” เปิดตัว 5 เส้นทางสาย EV ทั่วไทย ครอบคลุมทุกภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “5 Senses of Experience” ได้แก่ Sense of Scent ในภาคอีสาน ดื่มด่ำกลิ่นอายธรรมชาติ สมุนไพร และวิถีชุมชนท้องถิ่น Sense of Touch ในภาคเหนือ สัมผัสงานคราฟต์ ศิลปหัตถกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม Sense of Sight ในภาคใต้ เปิดมุมมองใหม่กับทัศนียภาพทะเล เมืองเก่า และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น Sense of Taste ในภาคกลาง ตามรอยอาหาร คาเฟ่ และ Street Food และ Sense of Sound ในภาคตะวันออก สนุกกับเสียงดนตรี ไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมริมทะเล
กิจกรรมทั้งหมดสามารถวางแผนเส้นทาง ค้นหาจุดแวะพัก ได้ผ่านบริการ GO Travel และค้นหาสถานีชาร์จ EV ผ่านฟีเจอร์ EV Station บนแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใช้งานบริการได้แล้ววันนี้ ที่ https://kautolink.com/ujo42Z