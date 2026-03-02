อินโดรามาฯ x AMB Spa เปิดตัว "นวัตกรรมถาดพลาสติกแบบมัลติเลเยอร์รีไซเคิลได้"

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ AMB Spa หนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของยุโรป เปิดตัว "ถาดพลาสติกรุ่นใหม่แบบมัลติเลเยอร์ที่ออกแบบให้สามารถรีไซเคิลได้" เพื่อสนับสนุน “ระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และของเสียจากบรรจุภัณฑ์” ของสหภาพยุโรป (Packaging and Packaging Waste Regulation: PPWR) และเร่งการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความซับซ้อน
ทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างถาดที่ประกอบด้วยเกล็ด PET รีไซเคิลไว้ในชั้นแกนกลาง และใช้ PET บริสุทธิ์ระดับ food grade ในชั้นผิวด้านนอก โครงสร้างดังกล่าวช่วยคงคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพที่บริษัทคู่ค้าและหน่วยงานกำกับดูแลต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยด้านอาหาร ความใส และคุณภาพการห่อหุ้ม ขณะเดียวกันยังเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ถาดดังกล่าวยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้หลังการใช้งาน นับเป็นการสร้างระบบหมุนเวียนในการใช้วัสดุที่ช่วยให้ PET ถูกนำกลับมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
ความร่วมมือนี้จะช่วยผลักดันให้ยุโรปก้าวเป็นผู้นำในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยมอบทางเลือกให้แก่ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้ทันทีในระดับอุตสาหกรรม แทนการนำวัสดุไปใช้ในรูปแบบที่มีมูลค่าต่ำลง ถาดพลาสติกแบบมัลติเลเยอร์นี้ยังสอดคล้องกับข้อกำหนด PPWR ของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์มีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลและต้องสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ โดยเป้าหมายคือการมีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 30 ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในปี 2573
๐ เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นทางออกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
ถาดพลาสติกแบบมัลติเลเยอร์มีบทบาทสำคัญในการปกป้องผลิตภัณฑ์อาหาร ยืดอายุการเก็บรักษา และลดขยะอาหาร จากกรณีศึกษาในปี 2567 แสดงให้เห็นว่าถาด PET สามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารจาก 6 วันเป็น 15 วัน และช่วยลดการสูญเสียอาหารเฉลี่ยจากร้อยละ 47 เหลือร้อยละ 15
แม้ว่าถาด PET โดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพโดดเด่นด้านการยืดอายุสินค้า แต่ความท้าทายถัดไปคือการทำให้วัสดุที่มีคุณค่านี้หมุนเวียนอยู่ในระบบได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีถาด PET ในยุโรปประมาณร้อยละ 30 ที่ถูกเก็บรวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคิล[2] ซึ่งอัตรานี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากเทคโนโลยีนวัตกรรมและความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวสนับสนุนอัตราการรีไซเคิลนี้ การพัฒนาแนวทางรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพสำหรับถาดมัลติเลเยอร์จึงมีความจำเป็น ซึ่งจะช่วยลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย
นายเปาโล เซซกูติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของ AMB Spa กล่าวว่า “การร่วมมือครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าถาดมัลติเลเยอร์สามารถช่วยบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนได้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิดบนกระดาษเท่านั้น นี่คือหลักฐานว่านวัตกรรมและความร่วมมือสามารถนำไปสู่วิธีการรีไซเคิลใหม่ๆ ได้ แม้กระทั่งกับบรรจุภัณฑ์ที่ซับซ้อนที่สุด”
นายแอนดี้ มอตตา ผู้อำนวยการธุรกิจภูมิภาคยุโรปและประเทศตุรกี กลุ่มธุรกิจ CPET ของอินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “นวัตกรรมที่สามารถขยายผลได้ในระดับในวงกว้างเช่นนี้ ช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตถาดยังคงรักษามาตรฐานประสิทธิภาพสูง พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียนของยุโรปอย่างชัดเจน สิ่งนี้เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบรีไซเคิล”
ปัจจุบันมีการผลิตถาดมัลติเลเยอร์รุ่นใหม่นี้แล้วที่โรงงาน Verdun Recycling ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศฝรั่งเศส และได้เริ่มส่งมอบถาดสำเร็จรูปให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร โดยมีแผนขยายสู่ตลาดยุโรปในวงกว้างต่อไป
การร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ต่อยอดจากความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จในปี 2566 ระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์ส และ AMB Spa ซึ่งวางรากฐานการพัฒนาความสามารถในการรีไซเคิลถาด PET นับแต่นั้นเป็นต้นมา ความร่วมมือได้ก้าวจากการพัฒนาแนวคิดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบของถาดมัลติเลเยอร์ที่มีความซับซ้อน สนับสนุนการรีไซเคิลแบบถาดสู่ถาด (tray-to-tray recycling) ผ่านแนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล และมอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารประสิทธิภาพสูง