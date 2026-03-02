ติดอาวุธร้านอาหาร!! WP ENERGY หนุนผู้ประกอบการไทยเปิดเวที “ร้านนี้แหละใช่ Talk 2026”

ขนทัพกูรู!! ติดอาวุธร้านอาหาร โตสวนกระแสเศรษฐกิจ แชร์กลยุทธ์ 3 มิติ “เทรนด์-ลูกค้า-การจัดการ” ติวเข้มผู้ประกอบการแบ่งปันความรู้ เสริมแรงบันดาลใจสร้างร้านที่ใช่ ยกระดับสู่ Sustainable Food Community
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP Energy บริษัทกลุ่มพลังงานครบวงจร ผู้นำการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” หนึ่งในผู้นำธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ภายใต้แบรนด์ เวิลด์แก๊ส ยังคงเดินหน้า “เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม” ให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง เปิดเวทีสัมมนาแห่งปี “ร้านนี้แหละใช่ Talk 2026” โครงการติดอาวุธ เติมพลังไฟ เพื่อสร้างร้านที่ใช่...สำหรับคุณ และลูกค้า ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเสริมศักยภาพให้วงการอาหารในประเทศไทยด้วยความตั้งใจ มุ่งซัพพอร์ตผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อม “เข้าใจเกมใหม่ของธุรกิจร้านอาหาร” ตั้งแต่เทรนด์ผู้บริโภค ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการทำอาหาร การตลาดและการสร้างแบรนด์ ไปจนถึงการบริหารจัดการหลังบ้าน สู่การขยายฐานลูกค้าและผลักดันยอดขายให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
นพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP Energy เปิดเผยว่า “ในปี 2026 อุตสาหกรรมอาหารต้องเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซับซ้อนขึ้นและความผันผวนของต้นทุนจากภาวะเศรษฐกิจ WP Energy จึงมองว่าบทบาทขององค์กรไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการให้บริการพลังงาน แต่ต้องก้าวสู่การเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ “We Promise” ทางในการดำเนินธุรกิจที่เราปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเปิดรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของสังคม รวมถึงการยกระดับศักยภาพคนไทย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่เรามุ่งมั่นเคียงข้าง พร้อมสนับสนุนการเติบโต ผ่านการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อร่วมสร้าง Food Community ที่เข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความร่วมมือ ระหว่าง WP Energy กับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จัดงานสัมมนาผู้ประกอบการด้านอาหาร “ร้านนี้แหละใช่ Talk 2026” เพื่อติดอาวุธให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพร้านอาหารทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเทรนด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อจุดประกายไอเดียและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ขยายฐานลูกค้าและผลักดันให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ครอบคลุมใน 3 มิติหลัก ได้แก่
1) Trend Awareness (เข้าใจเทรนด์อาหารและเทคโนโลยีการจัดการ) : การก้าวให้ทันกระแสโลกและเปิดรับนวัตกรรมไม่ใช่เพียงการวิ่งตามกระแส โดยเน้นทำความเข้าใจทั้งเทรนด์อาหารและเทคโนโลยีการจัดการร้านที่จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต ตั้งแต่ความต้องการของผู้บริโภคที่ให้คุณค่ากับอาหารมากกว่าความอร่อยเพียงอย่างเดียว ไปจนถึงการนำเครื่องมือและระบบหลังบ้านมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและลดขั้นตอนที่ซับซ้อน เพื่อให้มีเวลาและพลังไปโฟกัสการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ซึ่งท้ายที่สุดคือการมองเห็นโอกาสก่อนคนอื่น เป็นการสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนให้ธุรกิจ
2) Customer Expansion (กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย) : การขยายฐานลูกค้าในยุคนี้คือการเชื่อมโลกออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกช่วงเวลาและทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านแนวคิดการทำการตลาดหลายช่องทาง ตั้งแต่การสร้างตัวตนบนโซเชียลเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ ไปจนถึงการใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อออกแบบการสื่อสาร และบริการแบบเฉพาะบุคคลที่ตรงใจ จนสามารถเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้กลายเป็นลูกค้าประจำ จึงไม่ใช่แค่การปั๊มยอดขายระยะสั้น แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศของแบรนด์ในใจผู้บริโภค และผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงในตลาดที่แข่งขันสูง
3) Adaptive Management (การบริหารจัดการต้นทุนและบุคลากร) : การบริหารร้านให้ยืดหยุ่นและทันต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการจัดการต้นทุนอย่างชาญฉลาดโดยไม่ลดทอนคุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบ พลังงาน และกระบวนการหลังบ้าน ควบคู่ไปกับการบริหารบุคลากรด้วยความเข้าใจ เพราะทีมงานที่แข็งแรงและพร้อมปรับตัว คือฟันเฟืองหลักในวันที่สถานการณ์เปลี่ยนเร็ว ช่วยให้ธุรกิจไม่เพียงอยู่รอดแต่เติบโตได้ในทุกสถานการณ์
นพวงศ์ ยังได้ร่วมกล่าวบนเวทีสัมมนาในหัวข้อ “SUSTAINABLE FOOD COMMUNITY” ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมร้านอาหารไทยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยชี้ว่า “ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารไม่ได้แข่งขันกันที่รสชาติเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจสำคัญคือความสามารถในการยืนหยัดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว WP Energy เชื่อว่าพลังงานคือปัจจัยสำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบนิเวศนี้ จึงมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามบทบาทของการเป็นเพียง Energy Supplier ไปสู่การเป็น Infrastructure Partner หรือพันธมิตรผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยเรามองลึกไปถึงโครงสร้างต้นทุนพลังงาน การจัดการ Food Waste ที่กระทบต่อกำไร และการบริหาร Carbon Footprint ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และอนาคตของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างแท้จริง”
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพลังงานและอาหารคือรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเป็นภาคส่วนที่ใช้พลังงานสูง และมีส่วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังนั้นเมื่อพูดถึงการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน จึงต้องพูดเรื่อง Food System ด้วย ที่สำคัญคือความยั่งยืนของเราก็ขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของลูกค้าด้วย ถ้าร้านอาหารอยู่ไม่ได้ บริษัทพลังงานก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน WP Energy จึงพัฒนา “WP Energy Food Community” ให้เป็น Strategic Platform ที่ช่วยตอบโจทย์การสร้าง Sustainable Food Ecosystem ภายใต้หลักคิดที่ว่า “ร้านหนึ่งจะยั่งยืนได้..ต้องไม่โดดเดี่ยว”
แพลตฟอร์มนี้เป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต้นทุน แชร์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) และเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติผ่าน 3 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย
๐ Energy Reliability: สร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน ลดความเสี่ยงที่ทำให้ธุรกิจสะดุด
๐ Cost & Efficiency Optimization: บริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาด ลดการสูญเสีย เพื่อเพิ่มกำไรต่อจาน
๐ Sustainability Enablement: สนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอน และเตรียมพร้อมรับมาตรฐาน ESG ในอนาคต
ไม่เพียงเท่านั้น ภายในปี 2026 WP Energy ปรารถนาที่จะเห็นร้านอาหารไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพผ่าน 5 มิติสำคัญ คือ Resilient อยู่รอดได้ในโลกที่ผันผวนด้วยระบบบริหารต้นทุนที่แม่นยำ Efficient ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดขยะ และเพิ่มกำไรระยะยาว Sustainable เป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อโลก เพื่อครองใจผู้บริโภคยุคใหม่ Connected เติบโตไปพร้อมกับเครือข่ายที่แข็งแกร่ง และ Owner Can Breathe เจ้าของร้านสามารถบริหารงานได้อย่างเบาใจ เพราะมีระบบและพันธมิตรที่คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง
“พลังงานที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในถังแก๊ส แต่อยู่ในความร่วมมือของคนในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย WP Energy พร้อมยืนอยู่ตรงกลางของความร่วมมือนั้น ไม่เพียงช่วยให้ผู้ประกอบการมีพลังงานที่มั่นคงและเปิดเตาได้ แต่เพื่อให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้ ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่สำคัญคือทำให้ร้านอาหารไทยได้มีแนวทางยกระดับไปสู่ความยั่งยืน ไม่ใช่แค่เปิดขายได้ในวันนี้ แต่สามารถเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องไปในอีก 10 ปีข้างหน้า” นพวงศ์ กล่าวสรุป
WP Energy เชื่อมั่นว่างานสัมมนา “ร้านนี้แหละใช่ Talk 2026” จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้าน ขยายฐานลูกค้า เพิ่มยอดขาย และยืนหยัดได้จริง จากความรู้บนเวทีสัมมนาหัวข้อ “SUSTAINABLE FOOD COMMUNITY” เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว และหัวข้อ “สร้างแบรนด์ที่ใช่…ให้คนจำว่าร้านอร่อยเป็นยังไง” โดย คุณรัส-ธัญย์ณภัคช์ ศิริประกาเจริญ CEO เจ้าของแบรนด์ชาไทยการัน, “เศรษฐกิจมันแย่ ก็ต้องแก้จนกว่าจะใช่”โดย คุณต่อ-ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี (ต่อ เพนกวิน), “ติดเตา เติมไฟ ปรับสูตรใหม่…ให้ใช่กว่าเดิม” โดย เซฟหมอตั้ม-นายแพทย์ดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข (MasterChef Thailand ซีชั่น 2) และ “ถ้าเครื่องมือมันใช่…ยังไงก็มีสิทธิ” โดย คุณแซม-พลสัน นกน่วม TikTok Creator Expert 2025
