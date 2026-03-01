xs
ซีพีแรม ชวน "สมิธ ภาสวิชญ์" เปิดครัว “CPRAM FOOD STATION” แทรกแนวคิดลด Food Waste

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อความหวานผสานแนวคิดรักษ์โลก! บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “CPRAM FOOD STATION” รับเลิฟ เดือนแห่งความรัก ชวนพระเอกหนุ่มหล่อดาวรุ่ง “สมิธ ภาสวิชญ์” โชว์ฝีมือการรังสรรค์เมนูสุดคิวต์ร่วมกับสมาชิกแฟนเพจซีพีแรม พร้อมสอดแทรกแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน ลด Food Waste อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “สังคมไทยไร้ FOOD WASTE” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น โดยหนุ่มสมิธ สลัดภาพพระเอกชื่อดัง คาดผ้ากันเปื้อนสวมบทเชฟร่วมทำเมนูสุดคิวต์ “Strawberry Mousse Cake” เลอเชอรีน ภายใต้แบรนด์ซีพีแรม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง งานนี้ฟินกันถ้วนหน้า เพราะนอกจากทุกคนจะได้เค้กแสนอร่อยติดมือกลับบ้าน ยังได้สัมผัสพลังบวกจากการร่วมกิจกรรมรักษ์โลก และเรียนรู้แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านการนำผลิตภัณฑ์อาหารมาประยุกต์เป็นวัตถุดิบในการรังสรรค์เมนูใหม่ เพื่อช่วยลดปริมาณความสูญเปล่าทางอาหาร (Food Waste) และส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซีพีแรมเดินหน้าขับเคลื่อน “สังคมไทยไร้ Food Waste” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักในการลดความสูญเปล่าทางอาหาร (Food Waste) พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้อย่างสมดุลและยั่งยืน

“เลอเชอรีน” พร้อมเสิร์ฟแล้วที่ C.P. Tower 1 (สีลม) ชั้น G, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น G หน้าท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ และร้าน Fudidi พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ หรือสามารถสั่งได้ผ่านแอป Food Delivery ได้แก่ Grab Food, LINE MAN และ ShopeeFood ./







