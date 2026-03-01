อินโดรามาฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Top 5 ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2026

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 5 ในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก ในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook 2026 ตอกย้ำถึงความยืดหยุ่นของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีความผันผวน
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน ESG ที่ระดับ 82 จาก 100 คะแนน จากการประเมินในปี 2568 ภายใต้ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) เพิ่มขึ้นจากคะแนน 81 ในปีที่ผ่านมา คะแนนดังกล่าวส่งผลให้อินโดรามา เวนเจอร์ส อยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 แรก (Top 10%) ของบริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก จากบริษัทเคมีภัณฑ์มากกว่า 409 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการประเมิน โดยมีจำนวนบริษัทน้อยกว่า 37 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ Yearbook นอกจากนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และดัชนี Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สะท้อนการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย และการบูรณาการความยั่งยืนในระยะยาว
ในช่วงเวลาที่ภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วโลกต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาด การเข้มงวดด้านกฎระเบียบ และการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน ผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างสม่ำเสมอของอินโดรามา เวนเจอร์ส สะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน และความสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการนำกรอบ Six Capitals มาปรับใช้ ซึ่งบูรณาการผลการดำเนินงานทางการเงิน นวัตกรรม ทุนมนุษย์ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนอย่างมีวินัย และเสริมสร้างการสร้างคุณค่าในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจทั่วโลก
ภายใต้กลยุทธ์ IVL 2.0 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายกำลังการรีไซเคิลและเพิ่มสัดส่วนวัสดุหมุนเวียน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าของแบรนด์ระดับโลกที่มองหาโซลูชันที่เป็นวัสดุคาร์บอนต่ำและยั่งยืน จนถึงปัจจุบัน อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รีไซเคิลขวด PET มากกว่า 157 พันล้านขวดทั่วโลก ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 3.8 ล้านตันตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกออกจากหลุมฝังกลบและสิ่งแวดล้อมได้ประมาณ 2.8 ล้านตัน แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดผลได้ควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ
นายยาช โลเฮีย ประธานบริหารด้านปิโตรเคมีของอินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “การได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Top 5 ของโลก สะท้อนถึงการดำเนินงานอย่างมีวินัยและความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ความยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางการจัดสรรเงินลงทุน การสร้างนวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยงของเรา ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังก้าวสู่ความเป็นหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นและการลดความเข้มข้นของคาร์บอน เราจะยังคงมุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย” ./