ไทยประกันชีวิตรับรางวัลจาก LOMA ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมุ่งพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานสากล

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายชุมพล ปารี ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับรางวัล 2025 Professional Industry Education Award จากสถาบัน Life Office Management Association (LOMA) ในฐานะองค์กรที่มีนโยบายโดดเด่นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล โดยมีนายสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิตและผู้แทนประจำประเทศไทยของสถาบัน LIMRA LOMA (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เป็นผู้มอบ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
การได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยประกันชีวิตในการพัฒนาบุคลากร สร้างแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีมาตรฐานสากล ควบคู่กับการผลักดันให้ไทยประกันชีวิตเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization มาอย่างต่อเนื่อง โดยการได้รับรางวัลดังกล่าว จะพิจารณาจากผลงานการเรียน หลักสูตร FLMI (Fellow, Life Management Institute) ในปี 2568 ตามเกณฑ์สำคัญของ LOMA อาทิ จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 50 คอร์สต่อปี มีอัตราการสอบผ่านไม่น้อยกว่า 85% รวมถึงการมีผู้เรียนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ภายใต้มาตรฐานด้านความโปร่งใสและจริยธรรมในการจัดการสอบ
ความสำเร็จในครั้งนี้ยังตอกย้ำบทบาทของไทยประกันชีวิตในฐานะหนึ่งในองค์กรจากประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ และสะท้อนถึงความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เพื่อส่งมอบคุณค่าและการดูแลด้วยหัวใจแก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน