บางจากฯ องค์กรหนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจ Oil and Gas ครองความเป็นเลิศสุดยอดองค์กรต้นแบบด้านการบริหารคน และส่งเสริม Well-Being

นางราตรีมณี ภาษีผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร ร่วมรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในงาน Thailand People Management and Well-Being Forum: Award Ceremony & Best Practices Sharing 2025 (เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมดุสิตธานี)
โดยบางจากฯ เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจ Oil and Gas ที่ได้รับ 2 รางวัล ประจำปี 2568 ในระดับ Gold Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้แก่ รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นแห่งประเทศไทย และรางวัลสุดยอดองค์กรที่ดูแลสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหารคนในทุกมิติ ตั้งแต่การดูแลสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ไปจนถึงการเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ
พร้อมกันนี้ นางราตรีมณี พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “When High Performance Meets Human Sustainability” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างสมดุลระหว่าง ผลการดำเนินงาน ความผูกพัน และคุณภาพชีวิต เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแรงในระยะยาว โดยได้แบ่งปันนโยบายการดูแลพนักงานและกลยุทธ์การบริหารคนที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร สะท้อนผ่านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ Bangchak100x
นางราตรีมณี กล่าวว่า ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ เมื่อพนักงานได้ทำงานที่ท้าทาย และประสบความสำเร็จจากสิ่งที่ลงมือทำ จะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง (Self-realization) มีใจทุ่มเท และสร้างผลสำเร็จให้กับองค์กรได้ ทั้งนี้ เรื่องของ Well-being, Self-esteem และ Self-actualization 3 สิ่งนี้ต้องไปด้วยกันตามแนวทางการดูแลพนักงานแบบ 100xHappiness เพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของค์กร
งานดังกล่าวจัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Human Capital Management Club (HCM) ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
(Thai Listed Companies Association: TLCA)