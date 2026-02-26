กนอ. ขับเคลื่อน “โรงงานโปร่งใส” ยกระดับตรวจสอบระบบ “ต้นซอย” สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมยั่งยืน ตามนโยบาย I-EA-T RAPID

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ชูยุทธศาสตร์ “โรงงานโปร่งใส” ขับเคลื่อนระบบตรวจสอบเชิงรุกตั้งแต่ “ต้นซอย” ยกระดับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม เผยผลการตรวจโรงงานเป้าหมาย 10 แห่งแรก พบประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข พร้อมแผนเดินหน้าตรวจสอบต่อเนื่องให้ครบ 30 แห่งทั่วประเทศ ภายในกลางปี 2569 มุ่งเป้ายกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการยกระดับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม โดยระบุว่า กนอ. ได้เร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบและจัดระเบียบโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนการบริหารงานของผู้ว่าการ กนอ. ภายใต้วิสัยทัศน์ “I-EA-T RAPID” ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนการเติบโตบนฐานความยั่งยืน (Driving Growth & Sustainability) โดยหัวใจหลักคือการใช้ระบบการตรวจสอบตั้งแต่ “ต้นซอย” เพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ
อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และเพื่อให้การกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กนอ. ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ตามคำสั่ง กนอ.ที่ 461/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568 โดยคณะกรรมการชุดนี้ ทำหน้าที่เชิงรุกในการเข้าตรวจสอบโรงงานเป้าหมาย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงาน โดยกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงงานเป้าหมาย เพื่อเข้าตรวจ ดังนี้
1. โรงงานประภท 101, 105, 106, โรงงานยางรถยนต์ และโรงงานเหล็ก หรือหลอมโลหะ
2. โรงงานที่เคยเกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อร้องเรียน
3. โรงงานเฝ้าระวังของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ การตรวจสอบ จะดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ Standard Operating Procedure (SOP) โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ การตรวจสอบโรงงานให้ครบถ้วนอย่างน้อย 30 แห่ง และรายงานผลต่อผู้ว่าการฯ และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง (GRC) เพื่อยกระดับความปลอดภัย เสริมสร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นของสังคม
ปัจจุบัน กนอ. ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบโรงงานเป้าหมายไปแล้วทั้งสิ้น 10 โรงงาน (ข้อมูล ณ 10 กุมภาพันธ์ 2569) ครอบคลุมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ อมตะซิตี้ ระยอง, อมตะซิตี้ ชลบุรี, ดับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด, ปิ่นทอง, บ่อทอง 33 และเวลโกรว์ ซึ่งคณะกรรมการฯ “ต้นซอย” ได้ตรวจพบประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ 1. ด้านการประกอบกิจการ 2. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะทางน้ำ อากาศ และกากของเสียอุตสาหกรรม 3. ด้านการจัดการความปลอดภัย และ 4. ด้านการดำเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคาร พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจาก ผลการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อมิให้การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมส่งผลกระทบ ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม
นายสุเมธ กล่าวย้ำว่า กนอ. จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบโรงงานเป้าหมายอย่างเข้มข้นเพื่อให้ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 30 แห่ง โดยมีแผนการเข้าตรวจโรงงานในลำดับถัดไป ดังนี้ ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2569 ตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2569 ตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง, สมุทรสาคร, พิจิตร, บางปู และลาดกระบัง
“การใช้ระบบตรวจสอบตั้งแต่ต้นซอย คือ หัวใจสำคัญในการกำกับดูแล เพราะเราต้องการให้โรงงานดำเนินการ อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มประกอบกิจการจนถึงปัจจุบันและในอนาคต โดย กนอ. ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ ตรวจกำกับตามกฎหมายเท่านั้น แต่เราพร้อมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาที่ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลตามหลัก ESG และเป้าหมาย Net Zero เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเติบโตเคียงคู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและโปร่งใส”