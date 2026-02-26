ปตท. เคียงข้างเกษตรกรไทย เปิดพื้นที่จำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมบรรเทาผลผลิตล้นตลาด

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการชุมชนยิ้มได้ โดย กลุ่ม ปตท. ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่จำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมควั่นขาวและควั่นเขียว จากวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อส่งออก จังหวัดราชบุรี กว่า 5,400 ลูก หรือคิดเป็นปริมาณกว่า 6 ตัน เพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงผลผลิตล้นตลาด โดยได้รับเกียรติจากนายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และนางมีนา ศุภวิวรรธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเยี่ยมชมร้านค้าและสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกร ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่าย แต่ยังสร้างรอยยิ้มและเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทย สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน”