กทม. เปิดห้องหลบร้อน 244 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ ป้องกันประชาชนจากโรคลมแดด

วานนี้ ( 25 ก.พ. 69) นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับอุณหภูมิอากาศและดัชนีความร้อน (Heat Index) ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ซึ่งปี 2569 เริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์ สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2569 ส่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบาง การดำเนินชีวิตประจำวัน และระบบการบริการสาธารณสุขในเขตเมือง
กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดผลกระทบภาวะความร้อนในเขตเมือง โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตประเมินจุดเสี่ยงในพื้นที่ อาทิ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์กีฬา ศูนย์นันทนาการ ชุมชน พื้นที่เกษตร ลานกีฬากลางแจ้ง วินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง และสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานครจึงเปิด “ห้องหลบร้อน (BKK Cooling Center)” 244 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันโรคฮีทสโตรก (Heatstroke) หรือโรคลมแดด โดยเฉพาะช่วงเวลา 11.00 – 15.00 น. ที่แดดจัด โดยประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการฟรี ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการด้านกีฬาและวัฒนธรรม สำนักงานเขต และพื้นที่สาธารณะที่จัดเป็น “Cooling Spot” ชั่วคราวในช่วงอากาศร้อนจัด ทั้งนี้ ควรดื่มน้ำบ่อย ๆ สวมเสื้อผ้าที่โปร่ง เบา สบาย ระบายอากาศได้ดี และเลือกสีอ่อนเพื่อไม่ให้ดูดซับความร้อน หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่มีค่าดัชนีความร้อนสูง (11.00 – 15.00 น.) หากมีอาการผิดปกติ เช่น หน้ามืด เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ผิวหนังร้อนแต่ไม่มีเหงื่อ ให้รีบเข้าที่ร่มและหาห้องแอร์หรือห้องหลบร้อนทันที หากพบผู้มีอาการฮีทสโตรก ติดต่อสายด่วน 1669
ประชาชนผู้สนใจสามารถเช็กพิกัดห้องหลบร้อนได้ที่ https://greener.bangkok.go.th/heat-escape-room/