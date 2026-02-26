เถ้าแก่น้อย ผนึก SCGC และ Dow ชูนวัตกรรมซองสาหร่าย ใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง คืนชีวิตขยะพลาสติก

ครั้งแรกของการผนึกกำลัง 3 ยักษ์ใหญ่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หรือ TKN ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์ และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย หรือ Dow ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ระดับโลก ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือครั้งสำคัญในการปฏิวัติ วงการขนมขบเคี้ยวกับ “โครงการบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน สำหรับอาหารโดยใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง” (Food-Grade Circular Packaging by Advanced Recycling Technology) มุ่งแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดระบบปิด (Closed-loop Recycling) ความร่วมมือนี้เป็นการนำเศษบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายชั้น (Multi-layer Packaging) จากกระบวนการผลิตของเถ้าแก่น้อย ซึ่งแต่เดิมยากต่อการรีไซเคิล มาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง Advanced Recycling ของ SCGC เพื่อเปลี่ยนกลับเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ที่มาจากกระบวนการหมุนเวียน (Circular Feedstock) ก่อนที่ Dow จะนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ที่สะอาด ปลอดภัยระดับฟู้ดเกรด (Food-grade) เพื่อนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ภายใต้แบรนด์เถ้าแก่น้อยได้อีกครั้งอย่างปลอดภัย โดยคาดว่าจะพร้อมจำหน่าย เชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2569
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เถ้าแก่น้อยมุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับผู้บริโภค ผ่านขนมขบเคี้ยวที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG (Environment, Social และ Governance) โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่เปลี่ยน ‘ความท้าทาย’ ของบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลยาก ให้กลายเป็น ‘โอกาส’ ในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้งานได้จริง ที่ไม่ใช่แค่การกำจัดขยะ แต่คือการสร้างคุณค่าใหม่ ให้กับพลาสติกใช้แล้ว เราไม่เพียงแต่ส่งมอบความอร่อย แต่ยังตั้งเป้าที่จะส่งมอบโลกที่ดีขึ้น ให้กับผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่สะอาด ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ไปพร้อมกับความยั่งยืนอย่างแท้จริง” นางสาวอรพัทธ์ กล่าว
ด้าน ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและนวัตกรรม SCGC เผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนศักยภาพของ SCGC ในการนำเทคโนโลยี Advanced Recycling จัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายประเภท ซึ่งยากต่อการรีไซเคิล ให้กลับมาเป็นวัตถุดิบหมุนเวียน หรือ Circular Feedstock สามารถนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ (Certified Circular Polyolefin Resin) ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่ทั่วไปทุกประการ และสามารถสัมผัสกับอาหารได้อย่างปลอดภัย จึงสามารถนำกลับไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ของเถ้าแก่น้อยได้ อีกทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเป็นรายแรกในอาเซียน โดยความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ SCGC ในการนำพลาสติกใช้แล้ว กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 500,000 ตันต่อปี ภายในปี 2573 ผ่านความร่วมมือกับ พันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า” ดร.สุรชา กล่าว
เถ้าแก่น้อย ขับเคลื่อนนำร่องนโยบายความยั่งยืน ผนึกพันธมิตร SCGC และ Dow ชูนวัตกรรมซองสาหร่าย!
ในขณะที่ นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เสริมว่า “ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ เราภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้นำเทคโนโลยีของ Dow มาใช้ผลิตเม็ดพลาสติก จากเศษถุงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่า เม็ดพลาสติกที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทุกประการ โดยโรงงานโพลิเอทิลีนของ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่จังหวัดระยองได้รับการรับรอง ISCC PLUS ในการแปรรูปก๊าซเอทิลีนที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลขั้นสูง ให้เป็นเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารได้อย่างปลอดภัย ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญ ในการสร้างการหมุนเวียนพลาสติกให้ครบวงจร และสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของ Dow ที่มุ่งมั่นจะนำพลาสติกใช้แล้ว และวัตถุดิบทางเลือกรูปแบบอื่น ๆ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ เพื่อต้านโลกร้อน และ ลดขยะพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา”
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการ บรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายชั้นใช้แล้วอย่างครบวงจร ลดปัญหาการสะสม ของปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ และลดการใช้ทรัพยากรใหม่ สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน ของเถ้าแก่น้อย SCGC และ Dow ตอกย้ำบทบาท ของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน