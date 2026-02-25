นักวิทย์ฯ เตือน! โลกเข้าใกล้ “เรือนกระจกนรก”

โลกกำลังเข้าใกล้ “จุดที่ไม่มีวันย้อนกลับ” ซึ่งอาจพาเราเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Hothouse Earth หรือโลกเรือนกระจกสุดขั้ว หากอุณหภูมิโลกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาจไปกระตุ้น “จุดพลิกผันสภาพภูมิอากาศ” ที่ทำให้ระบบธรรมชาติล้มเป็นลูกโซ่ และเร่งโลกร้อนให้หนักขึ้นไปอีก
บทวิเคราะห์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร One Earth พบว่า ส่วนสำคัญหลายส่วนของระบบภูมิอากาศโลกดูเหมือนจะใกล้ถึงจุดที่ไม่เสถียรมากกว่าที่เคยเชื่อกัน รวมถึง "จุดเปลี่ยน" สำคัญ เช่น แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกา ป่าฝนอเมซอน และกระแสน้ำในมหาสมุทรหลัก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเมื่ออุณหภูมิเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้
เมื่อระบบหนึ่งไม่เสถียร มันสามารถทำให้ภาวะโลกร้อนในที่อื่นรุนแรงขึ้นได้ การละลายของน้ำแข็งลดความสามารถของโลกในการสะท้อนแสงแดด ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้น การละลายของชั้นดินเยือกแข็งถาวรและการตายของป่าไม้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม ซึ่งดักจับความร้อนมากขึ้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบเหล่านี้อาจสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ ทำให้โลกติดอยู่ในวงจร "เรือนกระจก" ที่เสริมแรงกันเอง ซึ่งเป็นสภาวะของภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภายหลังก็ตาม
พวกเขากล่าวว่า ภาวะโลกร้อนที่ดำเนินต่อไปอาจกระตุ้นให้เกิดจุดเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่จุดเปลี่ยนและวงจรป้อนกลับต่อเนื่องกัน ซึ่งจะทำให้โลกติดอยู่ในสภาพภูมิอากาศแบบ "เรือนกระจก" ที่เลวร้ายกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 2-3 องศาเซลเซียสที่โลกกำลังเผชิญอยู่ สภาพภูมิอากาศนั้นจะแตกต่างจากสภาพที่ดีใน 11,000 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อารยธรรมมนุษย์พัฒนาขึ้นอย่างมาก
ด้วยอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นเพียง 1.3 องศาเซลเซียสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สภาพอากาศสุดขั้วได้คร่าชีวิตและทำลายวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกไปแล้ว นักวิทยาศาสตร์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 3-4 องศาเซลเซียส “เศรษฐกิจและสังคมจะหยุดทำงานอย่างที่เราเคยรู้จัก” แต่โลกที่ร้อนขึ้นอย่างรุนแรงจะยิ่งร้อนระอุกว่าเดิม
นักวิจัยกล่าวว่า ประชาชนและนักการเมืองส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงของการก้าวข้ามจุดที่ไม่อาจหวนกลับได้ กลุ่มนักวิจัยกล่าวว่า พวกเขาออกคำเตือนนี้เพราะถึงแม้การลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างรวดเร็วและทันทีจะเป็นเรื่องท้าทาย แต่การย้อนกลับอาจเป็นไปไม่ได้เมื่อก้าวไปสู่เส้นทางของโลกที่ร้อนขึ้นแล้ว แม้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในที่สุดก็ตาม
ดร. คริสโตเฟอร์ วูล์ฟ นักวิทยาศาสตร์จาก Terrestrial Ecosystems Research Associates ในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ว่าจุดเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศจะเกิดขึ้นเมื่อใด ทำให้การระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญ วูล์ฟเป็นสมาชิกของทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์โยฮัน ร็อกสตรอม จากสถาบันวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งพอตส์ดัม ประเทศเยอรมนี และศาสตราจารย์ฮันส์ โยอาคิม เชลล์นฮูเบอร์ จากสถาบันวิเคราะห์ระบบประยุกต์ระหว่างประเทศ ประเทศออสเตรีย
“แม้เพียงการก้าวข้ามขีดจำกัดบางอย่าง ก็อาจทำให้โลกเข้าสู่ภาวะโลกร้อนได้” วูล์ฟกล่าว “ผู้กำหนดนโยบายและประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งที่เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจหวนกลับได้”
“เป็นไปได้ว่าอุณหภูมิโลกในปัจจุบันนั้นสูงเท่าหรือสูงกว่าช่วงเวลาใดๆ ในรอบ 125,000 ปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังดำเนินไปเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนคาดการณ์ไว้” นอกจากนี้ ยังเป็นไปได้ว่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดในรอบอย่างน้อย 2 ล้านปี
ศาสตราจารย์ทิม เลนตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านจุดเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ในสหราชอาณาจักร กล่าวว่า “เรารู้ว่าเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากจากแนวโน้มสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ซึ่งเราไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของเราได้” อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องรอให้โลกร้อนขึ้นจนกลายเป็นเรือนกระจกเสียก่อน จึงจะเกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อมนุษยชาติและสังคมของเรา เพราะความเสี่ยงเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแล้วหากเรายังคงปล่อยให้โลกร้อนขึ้นอีก 3 องศาเซลเซียส”
การประเมินซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร One Earth ได้สังเคราะห์ผลการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับวงจรป้อนกลับของสภาพภูมิอากาศและองค์ประกอบสำคัญ 16 ประการ องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ได้แก่ แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกา ธารน้ำแข็งบนภูเขา น้ำแข็งทะเลขั้วโลก ป่ากึ่งอาร์กติกและดินเยือกแข็งถาวร ป่าฝนอเมซอน และระบบการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติก (AMOC) ซึ่งเป็นระบบกระแสน้ำที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศโลก
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอาจเกิดขึ้นแล้วในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาตะวันตก โดยดินเยือกแข็งถาวร ธารน้ำแข็งบนภูเขา และป่าฝนอเมซอนดูเหมือนจะอยู่ในภาวะใกล้ถึงจุดวิกฤต
“งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลายอย่างของระบบโลกอาจใกล้จะเสียสมดุลมากกว่าที่เคยเชื่อกัน” พวกเขาสรุป “แม้ว่าความเสี่ยงที่แท้จริงจะยังไม่แน่นอน แต่ก็เห็นได้ชัดว่าพันธสัญญาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอ”
ด้าน ศาสตราจารย์วิลเลียม ริปเปิล จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำการวิเคราะห์ กล่าวว่า “ระบบมหาสมุทรแอตแลนติก (AMOC) กำลังแสดงสัญญาณของการอ่อนตัวลงแล้ว และนี่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตายของป่าอเมซอน คาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากการตายของป่าอเมซอนจะยิ่งทำให้ภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กับวงจรป้อนกลับอื่นๆ เราจำเป็นต้องลงมือทำอย่างรวดเร็วในโอกาสที่กำลังลดน้อยลงอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันผลลัพธ์ด้านสภาพภูมิอากาศที่อันตรายและควบคุมไม่ได้”
นักวิทยาศาสตร์ได้เตือนไว้ในปี 2018 ถึงความเป็นไปได้ที่โลกจะกลายเป็นเรือนกระจก ในสถานการณ์นี้ อุณหภูมิโลกจะสูงกว่าระดับ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับเลวร้ายที่สุดตามที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน เป็นเวลาหลายพันปี ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างมากจนท่วมเมืองชายฝั่ง นักวิทยาศาสตร์กล่าวในขณะนั้นว่า “ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสังคมมนุษย์น่าจะรุนแรงมาก บางครั้งอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย”
“หลังจากที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสลับกับยุคน้ำแข็งมานานนับล้านปี สภาพภูมิอากาศของโลกก็เริ่มคงที่เมื่อกว่า 11,000 ปีที่แล้ว ทำให้เกิดการเกษตรและสังคมที่ซับซ้อนขึ้นได้” วิลเลียม ริปเปิล (William Ripple) หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว
“แต่ตอนนี้เรากำลังเคลื่อนตัวออกจากความเสถียรนั้น และอาจกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”
องค์ประกอบหลายอย่างของระบบโลกอาจเข้าใกล้ภาวะไม่เสถียรมากกว่าที่เคยคิดไว้ การข้ามเกณฑ์อุณหภูมิวิกฤตอาจกระตุ้นวงจรป้อนกลับที่ทรงพลัง ซึ่งจะผลักดันโลกไปสู่เส้นทาง "โลกเรือนกระจก"
งานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร One Earth โดยมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท สถาบันวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งพอตส์ดัม (PIK) และสถาบันวิเคราะห์ระบบประยุกต์ระหว่างประเทศ ได้ทบทวนกลไกป้อนกลับของสภาพภูมิอากาศและองค์ประกอบสำคัญ 16 ประการที่เสี่ยงต่อการสูญเสียเสถียรภาพเมื่อภาวะโลกร้อนยังคงดำเนินต่อไป