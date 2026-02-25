เตือนภ้ย ! “พายุฤดูร้อน” สัญญาณบอกเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัว

ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Sonthi
Kotchawat แจ้งเตือน “พายุร้อนมาแล้ว” คือสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัว ภายหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569
1.พายุฤดูร้อนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เกิดจากการปะทะกันระหว่างมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนกับอากาศร้อนที่มีความชื้นสูงซึ่งกำลังปกคลุมประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569
2. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัด (อุณหภูมิสะสมสูงถึง 35-43 องศาเซลเซียส)ในช่วงเวลากลางวัน เมื่อมวลอา กาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะ ทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจึงเกิดการยกตัวของมวล อากาศอย่างรุนแรง กลายเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ เมื่อมีลมจากทิศใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาจะเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ทำให้พายุก่อตัวได้เร็ว
3.สัญญาณก่อนเกิดคืออากาศจะร้อนอบ อ้าว ลมสงบนิ่ง ท้องฟ้าขมุกขมัว และมีเมฆก่อตัวหนาแน่นเป็นสีเทาเข้มอย่างรวดเร็ว
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนต้องเฝ้าระวัง การเกิดพายุฤดูร้อนเป็นพิเศษในช่วงวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2569
กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (25 ก.พ. 69)
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
เกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก โดยมีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลง เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีโอกาสเกิดฝนตกในบางพื้นที่
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า: ในช่วงวันที่ 26 - 27 ก.พ. 69
ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน เนื่องจากมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณดังกล่าว สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 69 มีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร