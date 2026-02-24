GGC x สถาบันอาทิตย์ฯ ร่วมมือด้านการศึกษา เชื่อมการเรียนรู้สู่ภาคอุตฯ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC และ สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ (AOI) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้กำหนดกรอบความร่วมมือในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมนวัตกรรม และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าวว่า “การศึกษาไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความเชื่อของเราว่า การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างมีความหมาย มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับโลกยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณค่าด้านความรับผิดชอบ นวัตกรรม และความยั่งยืน”
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว นักเรียนจะได้รับโอกาสเรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานในระดับวิชาชีพ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านธุรกิจ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเกิดใหม่ ผ่านกิจกรรมและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญของ GGC และดำเนินงานภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงานของบริษัท
นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง GGC และ AOI สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจด้าน ESG ของบริษัท โดยเฉพาะมิติด้านสังคม (Social) ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชน พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ องค์การสหประชาชาติ (SDGs) ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ GGC ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทคาดหวังว่ากิจกรรมภายใต้ความร่วมมือจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต”