PTTT คว้ารางวัล Best Energy Trading Company และ Best Corporate Governance in Energy Trading ในงาน The Annual Global Economics Awards 2025

เมื่อเร็ว ๆ นี้ - PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) นำโดย นายจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางธนันต์พร ตั้งพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) (ที่ 2 จากขวา) คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและพลังงาน ได้แก่ รางวัล Best Energy Trading Company และ รางวัล Best Corporate Governance in Energy Trading จากงาน The Annual Global Economics Awards 2025 จัดโดย The Global Economics Limited (TGE) สื่อด้านการเงินจากสหราชอาณาจักรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รางวัลดังกล่าวสะท้อนบทบาทความเป็นผู้นำของ PTTT ในฐานะบริษัทการค้าสากลในภาคพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล ควบคู่กับการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน