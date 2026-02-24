“ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะไม่เหมือนเดิม” ธพส. เปิดอาคาร C ต้นแบบ Smart City ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงาน

ธพส. ประกาศความพร้อมเปิดใช้งานอาคาร C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โชว์อาคารสำนักงานอัจฉริยะมาตรฐานของรัฐ พร้อมพื้นที่พาณิชย์แหล่งบริการและชอปปิงไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย เดินหน้ากลยุทธ์ “Road to Sustainnovation” ปักหมุดเมืองอัจฉริยะต้นแบบ รองรับหน่วยงานรัฐครบ 25 แห่ง ภายในปี 2570
ดร. ธีธัช สุขสะอาด รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ดีเวลลอปเปอร์ภาครัฐ และผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เปิดเผยว่า ธพส. ดำเนินธุรกิจ 2 ด้าน คือ บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ และรับพัฒนาอาคารบนที่ราชพัสดุให้กับภาครัฐ จุดแข็งของ ธพส. คือการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอาคารเขียวไทย ล่าสุดการพัฒนาอาคาร C สำเร็จและเปิดให้บริการแล้วในวันนี้ นับเป็นอาคารรัฐต้นแบบ และถือเป็นแฟล็กชิพสำคัญของ ธพส. ที่จะก้าวสู่ปีที่ 22 ของการก่อตั้ง โดยเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่ผสานนวัตกรรมที่ตอกย้ำความเป็น Smart City
ความพิเศษของอาคาร C ที่แตกต่างจากอาคารรัฐทั่วไป คือเป็นอาคารที่นำเทคโนโลยี เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่และผู้ใช้บริการ และเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG Model ผสานกับแนวคิด “อารยสถาปัตย์” (Universal Design) ตัวอาคารติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้กว่า 2,200 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน พร้อมเปลือกอาคาร Solar Shield ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ถึง 37% มีระบบ Passive Cooling ร่วมกับระบบพื้นแผ่รังสี (Radiant Floor) และระบบทำความเย็นส่วนกลาง (District Cooling) เพื่อกระจายความเย็นอย่างสม่ำเสมอและประหยัดพลังงาน ระบบกรองอากาศ MERV-13 ดักจับฝุ่น PM2.5 และเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 85% เพื่อสุขอนามัยของผู้ใช้งาน วัสดุก่อสร้าง กว่า 60% มาจากแหล่งผลิตในประเทศ ลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่ง
ระบบภายในอาคารมี Intelligent Operation Center (IOC) มาใช้เป็นศูนย์กลางควบคุมข้อมูลเรียลไทม์ พร้อมให้บริการผ่าน GCC Super Application ที่รวมทุกฟังก์ชันไว้ในที่เดียว อาทิ การเช็กสถานะที่จอดรถ (Smart Parking), ติดตามรถโดยสารไฟฟ้า (EV Bus), แจ้งซ่อม และระบบนำทางภายในอาคาร นอกจากนี้ ยังมีระบบ METTRIQ AI Prediction ช่วยทำนายการใช้พลังงานและความเสี่ยงการชำรุดของอุปกรณ์ล่วงหน้า
พื้นที่พาณิชย์ที่มีกว่า 29,754 ตารางเมตร พัฒนาเป็นแหล่งชอปปิงและไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย ชั้น 1-3 เป็นศูนย์รวม ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ธนาคาร และบริการอื่นๆ เช่น ฟิตเนส สโมสร ศูนย์บริการสุขภาพย่อยนอกพื้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4-5 บริการ Co-working Space และ Serviced Office กว่า 5,000 ตารางเมตร รองรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ 2 คน – 50 คน ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ ชั้น 6 พื้นที่พาณิชย์ และชั้น 7 ห้องประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง พื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร รองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับองค์กรได้กว่า 1,000 คน
อาคาร C และอาคารพดด้วง มีพื้นที่รวม 510,000 ตารางเมตร ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐย้ายเข้าปฏิบัติงานแล้ว 17 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคาดว่าจะย้ายเข้าเพิ่มอีก 2 หน่วยงานในปี 2569 และครบถ้วน 100% ภายในปี 2570
“ธพส. บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งประกอบด้วย อาคาร A อาคาร B และอาคาร C และยังบริหารสินทรัพย์ให้กับกรมธนารักษ์ ได้แก่ อาคารสำนักงาน พหลโยธิน และอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ซึ่งทั้งหมดมูลค่ารวมกว่า 44,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 23,163 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐอย่างเต็มตัว” ดร. ธีธัช กล่าว
นอกจากนั้น ธพส. ยังรับพัฒนาอาคารที่พัก อาคารสำนักงาน ให้กับหน่วยงานต่างๆ ปีที่ผ่านมาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงพิมพ์ และอาคารที่พักอาศัย บนที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่อยู่ระหว่างประสานงานและเจรจา โดยตั้งเป้าหมายรับพัฒนาอาคารปีละ 2 โครงการ โดยอาคารที่ ธพส. นำเสนอจะเป็นมาตรฐานอาคารเขียวไทยทั้งหมด ออกแบบบนความต้องการใช้สอยของหน่วยงาน งบประมาณและสินเชื่อ
ดร. ธีธัช กล่าวเสริมอีกว่า นอกจากอาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยังปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมพื้นที่สีเขียวและสวน กว่า 138 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้ผู้ที่ทำงานในที่แห่งนี้ และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ได้ทุกวันอีกด้วย ./