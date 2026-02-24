คณะทันตแพทย์จุฬาฯ x กองทุนพัฒนาสื่อฯ ผลิตสื่อสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง-เข้าใจง่ายสู่สาธารณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากเผยแพร่สู่สาธารณะ มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สนุก และถูกต้องทางวิชาการ โดยมี ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย รศ.ทพญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ชั้น 18 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาที่ “เข้าใจง่าย สนุก และถูกต้องทางวิชาการ” ผสานความคิดสร้างสรรค์ด้านสื่อเข้ากับองค์ความรู้ทางทันตกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านทันตกรรมและการดูแลสุขภาพช่องปาก มุ่งยกระดับการสื่อสารองค์ความรู้สู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ทั้งในรูปแบบสื่อดิจิทัลและกิจกรรมสาธารณะ นำไปสู่การยกระดับสุขภาวะของประชาชนไทยอย่างยั่งยืน
ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญและตอบสนองพันธกิจของคณะในการเป็นแหล่งวิชาการหลักที่ผลิตและเผยแพร่สื่อด้านสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อตอบโต้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือแนวทางปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เช่น กระแสการจัดฟันแฟชั่น หรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก
ที่ผ่านมา คณะทันแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อฯ ในการผลิตรายการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก “Fact For Fun” เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ รวมถึงจัดทำสื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งพบว่ามีปัญหาสุขภาพช่องปากจำนวนมากจากพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลที่ไม่ถูกวิธี ผลตอบรับจากที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่ดี และช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านทันตสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดแข็งของทั้งสองหน่วยงานที่ผสานความร่วมมือกันจะช่วยยกระดับคุณภาพการสื่อสารด้านทันตสุขภาพของประเทศ ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สับสนกับข่าวสารที่บิดเบือน พร้อมเชิญชวนประชาชนติดตามและร่วมเผยแพร่สื่อความรู้จากช่องทางต่าง ๆ ของคณะ ทาง Facebook ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือเชิงวิชาการและการพัฒนาสื่ออย่างรอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ควบคู่กับการให้ความรู้ที่ถูกต้องด้านสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน จากการที่ปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับทันตสุขภาพในสื่อออนไลน์ทั้งที่ถูกต้องและคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะจากอินฟลูเอนเซอร์บางรายที่อาจเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ความร่วมมือนี้จึงมุ่งยกระดับมาตรฐานการสื่อสาร เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาวะช่องปากของประชาชนไทย
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนพัฒนาสื่อฯ ในฐานะหน่วยงานส่งเสริม ไม่ใช่หน่วยงานกำกับดูแล แต่จะสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อ เพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ให้สามารถสื่อสารข้อมูลด้านทันตสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนกลุ่มเปราะบาง ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการผสานองค์ความรู้ทางวิชาการจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กับความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อของกองทุนพัฒนาสื่อฯ เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในวงกว้าง และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืน