สวพส. คว้าลำดับที่ 1 การประเมินการดำเนินงานองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 จาก ก.พ.ร.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. สร้างความภาคภูมิใจระดับประเทศ ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 โดย สวพส. ได้คะแนนรวม 98.04 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีมาก” และเป็นลำดับที่ 1 ขององค์การมหาชน สะท้อนความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด แสดงถึงความมุ่งมั่นของ สวพส. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการยกระดับรายได้เกษตรกร การปรับระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ สวพส.
สวพส. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูงของประเทศไทยต่อไป