ซีแอนด์จีฯ x นิวสกายฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการ BKK Food Bank ช่วยกลุ่มเปราะบางทั่วกรุงเทพฯ

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนโครงการ BKK Food Bank ของกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้ง 50 เขต อย่างเป็นรูปธรรม
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายรัฐพล ชัยวุฒิธร ผู้จัดการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เป็นผู้แทนนำสิ่งของไปมอบให้กับสำนักพัฒนาสังคม โดยมีผู้รับมอบ ได้แก่ นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางอุส่าห์ ไชยพิชิต ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ และนางสาวณัฎฐ์วิฉัตรา หวิงปัด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 3 ร่วมรับมอบ สิ่งของทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวทางของโครงการ BKK Food Bank ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนโดยรอบโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เมื่อกรุงเทพมหานครริเริ่มโครงการ BKK Food Bank บริษัทฯ ในฐานะคู่สัญญา จึงพร้อมสนับสนุนและร่วมผลักดันโครงการอย่างเต็มกำลัง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น แต่ยังตอกย้ำแนวคิด “พัฒนาเมืองควบคู่คุณภาพชีวิต” เดินหน้าสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน