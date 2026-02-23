สภากาชาดไทย x ภริยาทูตประจำไทย จัดงานออกร้านฯ ครั้งที่ 59 พบสินค้า 50 ประเทศทั่วโลก

สภากาชาดไทย โดย Donation HUB ร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทย เชิญร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 59 ภายใต้แนวคิด “The Art of Giving ศิลปะแห่งการให้” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และทางเว็บไซต์ www.iredcross.org โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด และเยี่ยมชมงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ 59 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 น.
เตรียมพบกับผลิตภัณฑ์ สินค้าจากนานาประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานทูตกว่า 50 ประเทศพร้อมใจกันนำสินค้าไฮไลต์ที่มารวมไว้ในงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 59 อย่างมากมาย ทั้งผลิตภัณฑ์พื้นเมือง อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องประดับ และของตกแต่งบ้าน สะท้อนเอกลักษณ์จากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากกุหลาบบัลแกเรีย เจลอาบน้ำและโลชั่นจากสเปน อาร์แกนออยล์บริสุทธิ์จากโมร็อกโก ผ้าแคชเมียร์ เครื่องหนังจากมองโกเลีย เครื่องแก้วจากสาธารณรัฐเช็ก ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองจากปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา เม็กซิโก มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน และสินค้าจากร้านโครงการในพระราชดำริฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนการจัดงานที่ร่วมนำผลิตภัณฑ์มาร่วมจำหน่ายในราคาพิเศษสุดเฉพาะงานนี้เท่านั้น
นอกจากจะได้ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ และสินค้านานาชาติราคาย่อมเยาว์แล้ว ยังได้ร่วมทำบุญ โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ทั้งนี้ยังสามารถร่วมทำบุญผ่านการซื้อสลากงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2569 ราคาใบละ 50 บาท และกิจกรรมสอยดาวเสี่ยงโชค พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยเปิดให้จำหน่ายล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.iredcross.org ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2569 รวมถึงเปิดจำหน่ายบัตรเข้างานในราคาพิเศษแบบ Early Bird ราคา 40 บาท (จากราคาปกติ 50 บาท) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
เชิญร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 59 พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้และความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์อย่างยั่งยืนได้ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน