Nippon Paint เดินหน้าสร้างความแตกต่างด้วยหลักปฏิบัติ “คิดก่อนผลิต คิดเพื่อชีวิต”

“นิปปอนเพนต์” ประกาศกลยุทธ์แบรนด์ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “สีญี่ปุ่น ที่คิดเพื่อคุณ” พร้อมตอกย้ำจุดยืนในฐานะ “Thinking Brand” แบรนด์ที่สร้างความแตกต่างด้วย “วิธีคิดและหลักปฏิบัติ” ที่มากกว่าการแข่งขันด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 145 ปี แบรนด์ยึดมั่นในหลักการ “คิดก่อนผลิต” และ “คิดเพื่อชีวิต ไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์” โดยเชื่อว่าสีไม่ได้เป็นเพียงวัสดุตกแต่งพื้นผิว แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิต จิตวิญญาณของการใช้ชีวิต พื้นที่อยู่อาศัย และประสบการณ์ระยะยาวของผู้บริโภค
วัชระ ศิริฤทธิชัย General Manager บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปี 2569 นี้ เราต้องการสื่อสารตัวตนของแบรนด์ในมิติที่ลึกยิ่งขึ้น นิปปอนเพนต์ไม่ใช่เพียงแบรนด์สีคุณภาพสูงสุด แต่เป็นแบรนด์ที่มีหลักคิดชัดเจน และพัฒนาโซลูชันภายใต้ความรับผิดชอบระยะยาวต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม”
แนวคิดและหลักปฏิบัติ Thinking Brand ของนิปปอนเพนต์ สะท้อนรากฐานวิธีคิดแบบญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับความพิถีพิถัน ความรับผิดชอบ และการมองระยะยาว ผ่านแนวทาง Craftsmanship-led Innovation ซึ่งผสานความละเอียดแบบญี่ปุ่นเข้ากับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
“คิดทุกหยดแบบนิปปอน” จึงไม่ใช่เพียงคำสื่อสารทางการตลาด แต่เป็นหลักการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาเม็ดสี เทคโนโลยีการยึดเกาะ ความทนทานต่อสภาพอากาศ ไปจนถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต และความใส่ใจที่เปรียบดั่งงานคราฟต์ในเม็ดสีเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดออกไปเพื่อสร้างความสุขกาย สบายใจ ให้กับผู้ใช้งาน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจนรู้สึกผูกพันและรักในพื้นที่แห่งการใช้ชีวิตนั้นได้จริง
นิปปอนเพนต์ (Nippon Paint) ในฐานะแบรนด์สีนวัตกรรมจากญี่ปุ่นยอดขายอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลกในปี 2569 บริษัทฯ จะเดินหน้าการสื่อสารแบรนด์ในรูปแบบร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นผ่าน ภาพยนตร์โฆษณาหลัก (Hero Campaign) ที่ถ่ายทอดกระบวนการ “คิด” ในทุกมิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ พร้อมสะท้อนจิตวิญญาณแห่งความใส่ใจแบบญี่ปุ่นที่ฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมองค์กร
(รับชมภาพยนตร์โฆษณาของนิปปอนเพนต์ : https://www.youtube.com/watch?v=W0u_XSE9jYE)
กลยุทธ์การสื่อสารในปีนี้มุ่งสร้างทั้ง Brand Familiarity (ความคุ้นเคยกับแบรนด์) และ Brand Preference (ความชื่นชอบในแบรนด์) ในกลุ่มเป้าหมาย “The Conscious Lifestyle Curator” ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของบ้าน นักออกแบบ สถาปนิก และผู้พัฒนาโครงการ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ รายละเอียด และการตัดสินใจอย่างมีความหมาย
“เป้าหมายระยะยาวของเราคือการเป็นแบรนด์สีที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก ไม่ใช่เพราะราคา หรือโปรโมชัน แต่เพราะความเชื่อมั่นในวิธีคิดและหลักปฏิบัติของเรา” คุณวัชระกล่าว “นิปปอนเพนต์จะเดินหน้าพัฒนาโซลูชันที่คิดเพื่อชีวิต คิดเพื่อพื้นที่ คิดเพื่อจิตวิญญาณการอยู่อาศัย และคิดเพื่ออนาคตที่เคารพต่อโลกอย่างต่อเนื่อง” ./