กทม. ติดตามการจัดเก็บขยะเศษอาหารภาคครัวเรือน ย้ำประชาชนต้องไม่เทรวม ! นำไปใช้ประโยชน์ และส่งกำจัดอย่างถูกวิธี

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บขยะเศษอาหารภาคครัวเรือน สำหรับบ้านประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม” ของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม และเขตสาทร เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานจัดเก็บขยะเศษอาหารภาคครัวเรือน (เมื่อ19 ก.พ. 69) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานเขตยานนาวา เขตบางคอแหลม เขตสาทร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ในที่ประชุมฯ ได้สรุปแนวทางการจัดเก็บขยะเศษอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บให้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนที่เส้นทางจัดเก็บขยะ โดยปักหมุดพิกัดบ้านตามที่ประชาชนระบุพิกัดบ้านไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมฯ ในแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะศึกษารายละเอียด เส้นทาง ข้อมูลพิกัดบ้าน เพื่อประกอบการจัดเก็บขยะเศษอาหาร รวมทั้งตรวจสอบการคัดแยกขยะของสมาชิกฯ ที่ได้รับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมขยะ 20 บาทต่อเดือนด้วยอีกทางหนึ่ง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งถุงขยะเศษอาหาร วางในจุดที่มองเห็นชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเก็บและแยกใส่ถังสำหรับขยะเศษอาหารโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น หมักทำปุ๋ยบำรุงดิน หรือส่งให้เกษตรกรนำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือสำนักงานเขตส่งขยะเศษอาหารเข้าโรงงานหมักทำปุ๋ยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ต่อไป
ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง 4 ช่องทาง
แอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY
ระบบ IOS : https://u.bangkok.go.th/Appbkkwastepay
ระบบ Android : https://u.bangkok.go.th/Wastepayforandroid
ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ BKK WASTE PAY : bkkwastepay.bangkok.go.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่
เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะ (เจ้าหน้าที่ Handheld)
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมฯ หรือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทาง BKK WASTE PAY สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ข้อกฎหมาย/ข้อบัญญัติค่าธรรมเนียม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง: สำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2203 2935 การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ BKK WASTE PAY: สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม hotline โทร. 09 9436 1036, 09 5019 6349 09 4359 5701, 06 1891 6342 ได้ทุกวัน เวลาราชการ หรือ โทร. 0 2203 2928 ในวัน เวลาราชการ