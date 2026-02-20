ซีพีเอฟ ร่วมกิจกรรมพันธมิตร "ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)" สนับสนุนการศึกษา

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย ล่าสุด บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษากฎหมายระดับโลก ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบเงิน 6.8 แสนบาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่มีสภาพชำรุดจากน้ำท่วมเมื่อเดือนกันยายน 2567
โดยปัจจุบัน มีการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์ และนักเรียน รวมทั้งเป็นสถานที่ให้นักเรียนและชุมชน ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาและฝึกทักษะชีวิต อบรมคุณธรรม จริยธรรม การทำกิจกรรมอาสาและสันทนาการ พร้อมกันนี้ ในกิจกรรมส่งมอบอาคารดังกล่าว ซีพีเอฟ ได้นำอาหารคุณภาพ แบรนด์ CP หลายรายการ อาทิ เกี๊ยวกุ้ง ข้าวหน้าไก่เทอริยากิ สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า ให้ได้อิ่มท้องอย่างมีคุณภาพอีกด้วย