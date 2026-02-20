เตือนปี 2569 “แล้ง-ร้อน-ลมแดด-ไฟป่า” อุณหภูมิโลกพุ่ง ! คาดเป็นหนึ่งในสี่ปี ร้อนที่สุด

ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Sonthi Kotchawat รายงาน สรุปบทวิเคราะห์การคาดการณ์ระดับอุณหภูมิโลก ที่คาดว่าจะร้อนขึ้น และเป็นหนึ่งในสี่ปีที่ร้อนที่สุด ประเทศไทยเริ่มฤดูกาลไฟป่าตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.แล้ว
1.การคาดการณ์อุณหภูมิโลกจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งแคนาดา (ECCC) ระบุว่า ปี 2026 มีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในสี่ปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่เทียบเท่ากับปี 2023 และ 2025 และใกล้เคียงกับปี 2024 ซึ่งจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์จาก UK Met Office และนักวิทยาศาสตร์หน่วยงาน Environment Canada ยังได้คาดการณ์ว่าปีนี้จะเป็น 1 ใน 4 ปีที่ร้อนที่สุดเช่นกัน
2.ศูนย์แบบจำลองและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศแห่งแคนาดา ของ ECCC คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลก ในปี 2026 จะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1850-1900) 1.44 ± 0.09 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้ ปี 2026 อยู่ในระดับเดียวกับ ปี 2023 และ2025 ซึ่งตามข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)ระบุเป็นปีที่ร้อนที่สุด
3.นักวิทยาศาสตร์ในยุโรปคาดว่าสภาวะลานีญา (La Niña) จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเป็นกลางของ ENSO (ENSO- neutral) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน ปี 2026 (โอกาส 60%) และภาวะเป็นกลางของ ENSO นี้มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ต่อเนื่องไปตลอดช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ
การคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่าสภาวะลานีญาอ่อนๆ จะกลับสู่ภาวะปกติในปี 2026 และตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญอีกครั้งในช่วงปลายปี ซึ่งอาจนำไปสู่อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2027
4.ประเทศออสเตรเลียและซีกโลกใต้กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่ "รุนแรงที่สุดในรอบ 6 ปี" โดยอุณหภูมิในเมือง Onslow พุ่งสูงถึง 49°C และในบางพื้นที่ของบราซิลมีอุณหภูมิความรู้สึก (Feels-like) สูงถึง 62°C ส่งผลให้เกิดไฟป่ารุนแรงในปรเทศออสเตรเลีย อาร์ เจนตินา และแอฟริกาใต้
5.กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าฤดูร้อนปี 2026 จะร้อนกว่าปีที่ผ่านมา (กรมอุตุฯ ประกาศเริ่มฤดูร้อน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะ 42-43°C ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก เสี่ยงต่อการเกิดอาการลมแดดและการเกิดไฟป่า
6. ไฟป่าในประเทศไทยเริ่มแล้วเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เช่น
- เกิดไฟป่าในเขต อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ. แม่ฮ่องสอน สร้างความเสียหายแล้วกว่า 600 ไร่
-เกิดไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ป่าเต็งรังในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ไปแล้วกว่า 6,000 ไร่
-ไฟป่าภูแลนคา ชัยภูมิ ลามกว่า 5 พันไร่ จุดความร้อนสูงอันดับ 2 ของไทย
- ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 กำลังทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าทางตอนใต้และพื้นที่เขาสูงชัน