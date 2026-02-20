ชวนคนรุ่นใหม่ ประกวดคลิปสั้น -ไอเดียยกระดับศก.ไทย 2026 IMF–World Bank Group Annual Meetings

กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ อายุ 18-25 ปี ร่วมต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัด IMF–World Bank Group Annual Meetings การประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังระดับโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience” ซึ่งมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ความรู้และมุมมองด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเงิน และนโยบายสาธารณะ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่หน่วยงาน บุคลากร หรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเพียงเท่านั้น แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดประตูต้อนรับสู่เวทีประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ จึงเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาทุกระดับ อายุ 18-25 ปี ร่วมปล่อยของ ประชันไอเดียเปลี่ยนโลกด้วยการนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจ ผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้ง ความยาวไม่เกิน 2 นาที ชิงรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท ภายใต้หัวข้อ (เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง) ต่อไปนี้
หัวข้อที่ 1: ถ้าคุณคือผู้นำสถาบันการเงินระดับโลก ผู้กำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจเพื่อนำพานานาชาติสู่โลกยุคใหม่ คุณจะเลือก ‘นโยบายเร่งด่วน’ ใดเป็นอันดับแรก เพื่อสร้าง “ขอบฟ้าใหม่” ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน และเพราะเหตุใด
หัวข้อที่ 2: มองย้อนไปเมื่อ 35 ปีก่อน ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ IMF-World Bank Annual Meetings ครั้งแรก แล้วมองไปอีก 35 ปีข้างหน้าสู่ “ขอบฟ้าใหม่ของไทย” ที่ผู้คนเต็มไปด้วยพลังและประเทศมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง คุณคิดว่า ‘โจทย์ใหญ่’ และ ‘โอกาสสำคัญ’ ของไทยคืออะไร และเราต้อง ‘ลงมือทำ’ อะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งขอบฟ้าใหม่นั้น
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 23.59 น. ผู้สมัครสามารถสร้างสรรค์รูปแบบ วิธีการเล่าเรื่อง และใช้เทคนิคในการถ่ายทำได้อย่างอิสระ จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีวิธีการส่งผลงาน ดังนี้
โพสต์คลิปที่ผลิตแล้วผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเองช่องทางใดช่องทางหนึ่งโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ ได้แก่ Facebook, Instagram หรือ TikTok พร้อมติดแฮชแท็ก #AM2026 #RoadtoThailand #ThailandsNewHorizons #EmpoweringPeopleBuildingResilience #am2026thailand
นำลิงก์ที่โพสต์ผลงานแล้ว มาลงทะเบียนผ่านทาง Google Form (https://forms.gle/wew9sAo4D6A3NMHH6)
เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 คน สุดท้าย จะได้รับเชิญมานำเสนอแนวคิดของการจัดทำคลิปต่อคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ 5 คนสุดท้าย เพื่อรับเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท ดังนี้
๐ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
๐ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
โอกาสพิเศษ!! เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำคลิปสั้นเข้าประกวด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมรับฟังและพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับ คุณคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในโอกาสเยือนประเทศไทย ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 เวลา 14.00-15.30 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยลงทะเบียนผ่าน Google Form (https://forms.gle/jmS2PgQuw9U84AdV7)
กิจกรรมในครั้งนี้ตอกย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ในฐานะกำลังสำคัญของประเทศผ่านการเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงมุมมอง แนวคิด และวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาประเทศและประชาคมโลกด้วยการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างเป็นรูปธรรมในเวทีระดับนานาชาติ นับเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience” ซึ่งมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการรับสมัครได้ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ https://www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook: AM2026 Thailand https://www.facebook.com/AM2026THAILAND