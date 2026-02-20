xs
ว้าวว้าว!! PMCU จับมือพันธมิตร จัดงาน “สนามเทพฯ เฟสติว่าว” ปลุกตำนานว่าวไทย สไตล์ Japanese Park Festival

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



PMCU ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน “สนามเทพฯ เฟสติว่าว” ปลุกตำนานว่าวไทยสร้างปรากฏการณ์ความสนุกเหนือท้องฟ้าใจกลางเมือง ด้วยเทศกาลที่รวมเอาเสน่ห์ของว่าวไทย กิจกรรมเวิร์กชอป และไลฟ์สไตล์สุดชิลล์มาไว้ในที่เดียว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายกิจกรรม ครอบครัว หรือสายถ่ายรูปเช็กอิน ครบเครื่องทั้งความรู้และความอร่อย

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) เตรียมเนรมิต “สนามเทพหัสดิน” ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในงาน “สนามเทพ เฟสติว่าว” (Sanam Thep Festi-Kite) เทศกาลเล่นว่าวกลางเมืองครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะปลุกความทรงจำวัยเด็กและเติมเต็มรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัว ด้วยบรรยากาศอบอุ่น น่ารัก และมีชีวิตชีวาในแบบฉบับ Urban Park Festival สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ใช่แค่เทศกาลเล่นว่าวธรรมดา แต่คือการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะให้คนเมืองได้กลับมาเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนสนามเทพหัสดินให้เป็นจุดนัดพบที่ทุกคนได้ออกมาใช้เวลานอกบ้านร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ ที่ได้วิ่งเล่น ผู้ใหญ่ที่ได้ยิ้ม และครอบครัวที่ได้หัวเราะพร้อมกันเตรียมตัวเทคออฟ สนามเทพฯ เฟสติว่าว ปลุกตำนานจุฬา-ปักเป้า เหนือท้องฟ้าเมืองกรุงแลนด์มาร์กใหม่ใจกลางเมืองที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากมายกับโซนแห่งความสนุก


Kite Flying & DIY Workshop: ตื่นตากับท้องฟ้าที่ประดับด้วยสีสันของว่าวนานาชนิด พร้อมร่วมปลุกตำนานการแข่งขัน “จุฬา-ปักเป้า” อันเลื่องชื่อ และสนุกกับกิจกรรมเวิร์กชอปประดิษฐ์ว่าวด้วยตัวเอง

Picnic in the Park: พักผ่อนหย่อนใจในโซนปิกนิกบนสนามหญ้าเขียวขจี จำลองบรรยากาศสวนสาธารณะญี่ปุ่นที่เงียบสงบและเป็นระเบียบ เหมาะสำหรับการนั่งชิลล์และถ่ายรูปสวยๆ

Acousitc Live Music: ดื่มด่ำกับดนตรีสดแนวอะคูสติกและอินดี้ฟังสบาย ที่จะมาขับกล่อมบรรยากาศยามเย็นให้พิเศษยิ่งขึ้น

Street Food: อิ่มอร่อยกับขบวนร้านอาหารที่คัดสรรมาอย่างดีในสไตล์โฮมมี่


มาร่วม “ปล่อยว่าว ปล่อยใจ แล้วมาสนุกด้วยกันที่สนามเทพ” สร้างความทรงจำดีๆ ให้กับครอบครัว เพื่อน และคนรู้ใจ ในบรรยากาศที่คุณจะหลงรัก

พบกันวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา: 16.00 – 21.00 น. สถานที่: สนามเทพหัสดิน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)





