PMAT x จุฬาฯ และ TLCA มอบรางวัล 17 องค์กรไทยที่ให้คุณค่ากับ “คน” และ Well-Being

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) จัดงาน Thailand People & Well-Being Organizations Awards 2025 Ceremony & Best Practice Sharing เพื่อประกาศเกียรติคุณองค์กรไทยที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารคนและการส่งเสริมสุขภาวะอย่างเป็นระบบ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ท่ามกลางผู้บริหารระดับสูง ผู้นำองค์กร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในเวทีเกียรติยศขององค์กรต้นแบบแห่งปี
ความร่วมมือของทั้งสามองค์กรสะท้อนความเชื่อมั่นร่วมกันว่า “People Management” และ “Well-Being” ไม่ใช่เพียงบทบาทสนับสนุนองค์กร หากแต่เป็นรากฐานเชิงกลยุทธ์ของความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในระยะยาว รางวัลนี้จึงมิได้เป็นเพียงการยกย่องความสำเร็จ หากแต่เป็นการรับรองมาตรฐานการบริหารคนที่มีกรอบการดำเนินงานชัดเจน วัดผลได้จริง และสร้างสมดุลระหว่างผลลัพธ์ทางธุรกิจกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
๐ People Excellence: รากฐานความสามารถในการแข่งขันยุคใหม่
ในส่วนของ Thailand People Management Award 2025 ซึ่งเป็นรางวัลหลักด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ยกย่ององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการวาง People Strategy เชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ และขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กรอบ People–Performance–Planet อย่างเป็นรูปธรรม โดยในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ สุดคนึง ขัมภรัตน์ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (President, PMAT) เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้แทนองค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
รางวัล Thailand People Management Award 2025 ระดับ Platinum ประจำปี 2569 ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงระบบบริหารคนที่เข้มแข็ง ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา การพัฒนา การสร้างความผูกพัน ไปจนถึงการเติบโตและการสืบทอดตำแหน่งอย่างยั่งยืน
ขณะที่รางวัล Thailand People Management Award 2025 ระดับ Gold มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นและพัฒนาระบบบริหารคนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ได้แก่ Accenture Solutions Co., Ltd., บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด และบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ซึ่งแต่ละองค์กรสะท้อนศักยภาพในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ผ่านทุนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม
๐ Well-Being Excellence: สร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ความยั่งยืน
ลำดับต่อมาเป็นพิธีมอบ Well-Being Organization Award 2025 รางวัลที่มุ่งยกย่ององค์กรซึ่งวางระบบดูแลสุขภาวะของบุคลากรอย่างรอบด้าน ทั้งมิติทางกาย ใจ การเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม และอาชีพ โดยมีการออกแบบนโยบายที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้อย่างสมดุล
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้แทนองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก
รางวัล Well-Being Organization Award 2025 ระดับ Platinum ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรต้นแบบด้านการบูรณาการ Well-Being เข้ากับกลยุทธ์องค์กรอย่างชัดเจน
ส่วนรางวัลระดับ Gold มอบให้แก่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ซึ่งต่างแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ
๐ Inside Excellence: เมื่อ People และ Well-Being คือสมรรถนะองค์กร
ในโอกาสนี้ ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์ ประธานโครงการ People Management & Well-Being Award นำเสนอ Data Spotlight ของ Thailand People Award 2025 และ Well-Being Organization Award 2025 ซึ่งสะท้อนภาพเดียวกันอย่างชัดเจนว่า องค์กรไทยได้ก้าวพ้นช่วง “ตั้งต้น” และมีโครงสร้าง People Management และ Well-Being ที่เป็นระบบแล้ว ในมิติ People Management องค์กรส่วนใหญ่อยู่ในระดับ Standardizing ถึง Strengthening มีนโยบาย กระบวนการ และ Governance ครอบคลุมตลอด Employee Lifecycle ทั้ง Plan, Attract, Develop, Engage, Progress และ Separate ค่าเฉลี่ย HR ต่อพนักงานอยู่ที่ 1:91 สะท้อนโครงสร้างที่ค่อนข้าง Lean ขณะที่ต้นทุนบุคลากรคิดเป็น 31% ของค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และ 19% ของรายได้ทั้งหมด
ด้าน Talent Acquisition มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการจ้างงานภายนอก 38,585 บาท ใช้เวลา 53 วันสำหรับตำแหน่งระดับสูง และ 40 วันสำหรับระดับพนักงานทั่วไป อัตรา Internal Fill อยู่ที่ 63% และ Engagement เฉลี่ย 77% อย่างไรก็ตาม แม้จะมี Succession Planning อย่างเป็นระบบ แต่มีเพียงส่วนน้อยของ Critical Roles ที่มี Ready-Now Successor สะท้อนความท้าทายด้านความพร้อมผู้นำในระยะเปลี่ยนผ่าน
ในมิติ Well-Being องค์กรส่วนใหญ่อยู่ระหว่างระดับ Reforming และ Rewarding มีโครงสร้างชัดเจน มีงบประมาณ และมีเจ้าของกระบวนการรับผิดชอบ ครอบคลุม 7 มิติ ได้แก่ Physical, Mental, Spiritual, Financial, Environmental, Societal และ Career Well-Being ข้อมูลผลลัพธ์ชี้ว่า Sick Leave เฉลี่ย 4 วันต่อปี ค่าใช้จ่าย OPD เฉลี่ย 8,734 บาท และ IPD 13,971 บาทต่อคน
ขณะที่ NCD พบใน 19% ของพนักงาน ซึ่งสูงกว่าการรายงานปัญหาสุขภาพจิตที่ประมาณ 1% สะท้อนความเสี่ยงด้านสุขภาพกายระยะยาว Physical และ Environmental Well-Being มีความก้าวหน้าสูง ขณะที่ Mental, Career และ Financial Well-Being มีโครงสร้างครบ แต่ Measurement และการบูรณาการเชิงระบบยังแตกต่างกันระหว่างองค์กร โดยเฉพาะด้าน Financial Literacy และการวางแผนเกษียณ ภาพรวมจึงชัดเจนว่า องค์กรไทยมี “ระบบที่ดี” แล้ว แต่การก้าวสู่ระดับสูงสุดต้องอาศัย Data Integration, Predictive Insight และการทำให้ People และ Well-Being กลายเป็น Strategic Capability ที่เชื่อมกับ Business Performance อย่างแท้จริง
นอกเหนือจากพิธีมอบรางวัล ภายในงานยังมีเวที Best Practice Sharing & Spotlight Talks จาก 16 องค์กรที่ได้รับรางวัล เพื่อถ่ายทอดแนวคิด วิธีการ และบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในบริบทองค์กรไทย ตอกย้ำให้เห็นว่าการบริหารคนที่ดีและการดูแลสุขภาวะอย่างเป็นระบบสามารถสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความผูกพัน และความยั่งยืน
งานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้นำองค์กรชั้นนำของประเทศร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในฐานะ Keynote Speaker ได้แก่ ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ Independent Director ของ TMB Thanachart Bank PLC. และ Thai Airways International PLC. และกานต์ ตระกูลฮุน Chairman of the Board of Directors บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับองค์กรแห่งอนาคตที่ต้องผสานระบบ People Management ที่แข็งแรงเข้ากับการส่งเสริม Well-Being เพื่อสร้าง Capacity หรือขีดความสามารถในการเติบโตท่ามกลางแรงกดดันและความไม่แน่นอนของโลกธุรกิจ
Thailand People & Well-Being Organizations Awards 2025 จึงเป็นมากกว่างานประกาศรางวัล หากแต่เป็นเวทีที่ประกาศมาตรฐานใหม่ขององค์กรไทย ที่เชื่อมั่นว่าการลงทุนใน “คน” คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว เพราะเมื่อบุคลากรมีศักยภาพ มีความหมายในงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กรย่อมเติบโตอย่างมั่นคง และสังคมโดยรวมย่อมเข้มแข็งตามไปด้วย ./