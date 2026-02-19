ข่าวดีจากผืนป่าตะวันตก กล้องดักถ่าย จับภาพ "เสือโคร่งณเดช" พบรักใหม่!

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย เผยผลสำเร็จจากการลงพื้นที่สำรวจระบบนิเวศแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกผ่านกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap)
โดยเผยให้เห็นพฤติกรรมทางธรรมชาติที่หาดูยากของเสือโคร่งรหัส KKT-002M หรือ "เสือณเดช" ที่กำลังเข้าคู่กับเสือโคร่งสาวตัวใหม่รหัส KKR-004F ในจุดเดียวกัน คาดเป็นสัญญาณดีในการเพิ่มประชากรเสือคอกใหม่ในอนาคตอันใกล้
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รายงานว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ นำโดย นางสาวชนันรัตน์ นวลแก้ว นักวิชาการด้านสัตว์ป่า และ ดร.Steven Platt จาก IUCN ได้ร่วมกันติดตั้งและตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่ารวม 8 จุดหลัก บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน
ข้อมูลที่ได้จากกล้องดักถ่าย (Camera Trap Data) ไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่ายสวยงาม แต่คือเครื่องมือสำคัญในการ วิเคราะห์พฤติกรรมสัตว์ป่า ทำให้ทราบถึงเส้นทางการเคลื่อนที่และการจับคู่ผสมพันธุ์ของสัตว์ผู้ล่า (Apex Predator) อย่างเสือโคร่ง
นอกจากนี้ ข้อมูลภาพถ่ายยังช่วยยืนยันการคงอยู่ของสัตว์ป่าหายาก 14 ชนิด อาทิ เลียงผา, สมเสร็จ (สัตว์ป่าสงวน), หมีควาย, หมีหมา, หมาใน และช้างป่า โดยข้อมูลพิกัดและเวลาที่พบสัตว์ป่า จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนเส้นทาง "การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ" (Smart Patrol) ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญ เพื่อป้องกันการล่าและรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัย
นายมงคล ระบุเพิ่มเติมว่า นอกจากการเฝ้าติดตามสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คณะทำงานยังพบร่องรอยสำคัญของ "จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย" ผ่านกองมูลและร่องรอยริมน้ำ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญก่อนการปล่อยจระเข้คืนสู่ธรรมชาติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการปฏิบัติงาน คณะเจ้าหน้าที่พบว่า กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าสูญหายไป 1 ตัว จากการตรวจสอบร่องรอยคาดว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำงานวิจัยและการคุ้มครองสัตว์ป่า โดยทางอุทยานฯ จะใช้ข้อมูลจากระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังในจุดดังกล่าวให้เข้มงวดขึ้น เพื่อให้เราสามารถปกป้องบ้านของสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดทิศทางการอนุรักษ์ในระดับนโยบายต่อไป"