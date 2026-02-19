อ.ธรณ์ เตือน ! 'เอลนีโญ' ระลอกใหม่จ่อถล่มยาวข้ามปี 70 เตรียมรับมือภาวะอาจ 'ขาดน้ำ'

เตือนภัยล่วงหน้า! "เอลนีโญ" จ่อถล่มไทยระลอกใหม่! อ.ธรณ์ ชี้ปี 69-70 อากาศแปรปรวนหนัก "ร้อน-แล้ง-แพง" เตรียมรับมือภาวะขาดแคลนน้ำได้ ใครที่รู้สึกว่าปีใหม่ที่ผ่านมา "ทำไมไม่หนาว?" และ "ทำไมร้อนเร็วจัง?"
ล่าสุด ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม) ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัย ถึงสัญญาณอันตรายของสภาพอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนขั้วอย่างรุนแรงและฉับพลัน! ผ่านเพจ Thon Thamrongnawasawat
ความหนาวช่วงปีใหม่หายไปหมดแล้ว ความร้อนเข้ามาเร็วเพราะลานีญาจบแบบฉับพลัน หากลองดูกราฟจะเห็นว่าแท่งสีฟ้าตกฮวบจนเกือบหมด จากนั้นโลกจะอยู่สภาวะเป็นกลาง 3-4 เดือน
หน้าร้อนปีนี้น่าจะร้อนใกล้เคียงปีที่แล้ว ซึ่งนั่นก็ร้อนมากแม้อาจไม่เท่าปี 67
พอเข้าหน้าฝน (สิงหาคม) เอลนีโญอาจเริ่มมา และจะแรงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงสิ้นปี/ต้นปีหน้า หมายความว่าหน้าหนาวปีนี้จะไม่หนาวเท่าที่เราเคยเจอในปี 68
เอลนีโญหมายถึงแห้งแล้ง ช่วงต้นฤดูฝนอาจเห็นไม่มาก แต่เข้าปลายฤดูฝนจะเจอเยอะขึ้น โดยเฉพาะภาคใต้ที่ฝนเริ่มพฤศจิกายนเป็นต้นไป จะเจอเอลนีโญแรงๆ ตอนนั้นพอดี
เพราะฉะนั้น เก็บน้ำไว้ ดูแลน้ำให้ดี โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล/เกาะที่มีน้ำน้อยอยู่แล้ว ระวัง ! เตรียมตังค์จ่ายค่าน้ำ
เอลนีโญมีโอกาสสูงที่จะข้ามไปปี 2570 หน้าแล้งปีหน้าจึงเสี่ยงสูง เตรียมรับสภาพขาดแคลนน้ำด้วยนะครับ
โลกในปี 2569 ดูแล้วแปรปรวนมากขึ้น ภัยพิบัติทั่วทุกมุมโลก เจออะไรแปลกๆ ตลอด โชคดีที่บ้านเรายังไม่เป็นอะไรมาก
แต่หวังแค่โชคไม่พอหรอก เราต้องเตรียมการรับมือไว้ จะมาอัปเดตให้เพื่อนธรณ์เรื่อยๆ ครับ
📉 สัญญาณแรก "ความเย็น" ดิ่งเหว
อ.ธรณ์ ชี้ให้ดูกราฟอุณหภูมิน้ำทะเลล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า "ปรากฏการณ์ลานีญา" (ฝนเยอะ/อากาศเย็น) ได้จบลงแบบ "ฉับพลัน" แท่งกราฟสีฟ้าที่เคยเป็นตัวแทนความเย็นตกลงจนเกือบหมด! ผลกระทบความหนาวช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาจึงหายวับไปกับตา และความร้อนระอุได้เข้ามาแทนที่เร็วกว่าปกติ
🔥 ไทม์ไลน์ จาก "เป็นกลาง" สู่ "โลกเดือด"
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผศ.ดร.ธรณ์ ได้วางไทม์ไลน์สภาพอากาศปี 2569 - 2570 ไว้ดังนี้ เพื่อให้คนไทยเตรียมตัว
1. ก.พ. - พ.ค. 69 (ตอนนี้) เข้าสู่สภาวะเป็นกลาง (Neutral) 3-4 เดือน แต่ "ร้อน" ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แม้อาจจะไม่พีคเท่าปี 67 แต่ก็ถือว่าร้อนมาก!
2. ส.ค. 69 (หน้าฝน) จุดเปลี่ยนสำคัญ! "เอลนีโญ" (El Niño) หรือภาวะฝนแล้ง จะเริ่มก่อตัวและแรงขึ้นเรื่อยๆ
3. ปลายปี 69 - ต้นปี 70 เอลนีโญจะทวีความรุนแรง! ส่งผลให้หน้าหนาวปีหน้า (ปี 68 ต่อ 69) จะไม่หนาวอย่างที่คิด
⚠️ พื้นที่สีแดง "ภาคใต้" และ "แหล่งท่องเที่ยว"
คำเตือนคือ "ภาคใต้" เพราะปกติฝนจะเริ่มตกหนักตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นไป แต่ปีนี้จะไปเจอกับ "เอลนีโญตัวแรง" พอดี!
• เกาะ/แหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต สมุย พีพี เตรียมตัว! น้ำจืดอาจไม่พอใช้
• คำเตือนจาก อ.ธรณ์ "เก็บน้ำไว้ ดูแลน้ำให้ดี โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มีน้ำน้อยอยู่แล้ว ระวัง! เตรียมตังค์จ่ายค่าน้ำ" 💸
🚱 ปี 2570 ปีแห่งความแห้งแล้ง?
มีความเสี่ยงสูงมากที่ "เอลนีโญ" รอบนี้จะลากยาวข้ามปีไปถึงปี 2570 ทำให้อนาคตประเทศไทยต้องเผชิญกับ "ภาวะภัยแล้งซ้ำซาก" และ "การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปี 2569 คือปีที่โลกแปรปรวนหนัก ภัยพิบัติโผล่ทุกมุมโลก แม้ตอนนี้ไทยยังดูปกติ แต่ "ความโชคดีไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป" ถึงเวลาที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ต้องเลิกหวังพึ่งน้ำบ่อหน้า แต่ต้องเริ่ม "ประหยัดน้ำ" และ "วางแผนกักเก็บน้ำ" ตั้งแต่วันนี้... ก่อนที่วิกฤตจะมาเคาะประตูบ้าน!