เอลนีโญ เพิ่มกำลังเร็วกว่าคาด ! เข้าสู่เฟสกลางแล้ว คาดลากยาวถึง ก.พ. 70

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ โพสต์เฟซบุ๊ก Witsanu Attavanich อัพเดทน้ำท่วมน้ำแล้ง (16 ก.พ. 69) จากผลกระทบเอลนีโญที่เพิ่มกำลังเร็วกว่าที่คาด
เอลนีโญเร่งกำลังเพิ่ม! เราเข้าสู่เฟสกลางเรียบร้อยและจะเปลี่ยนไปสู่เอลนีโญในเดือน พ.ค. 69 เร็วกว่าคาด และจะลากยาวถึงอย่างน้อย ก.พ. 70 เตรียมรับมือภัยร้อนช่วง มี.ค.-พ.ค. 69 อุณหภูมิทั่วประเทศจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติตั้งแต่เดือน มี.ค.-ส.ค. 69
ทั้งนี้ ภาคใต้และภาคตะวันออกตอนล่างต้องเตรียมรับมือภัยร้อนให้มากกว่าภาคอื่นๆ ช่วง มี.ค.-พ.ค. 69 ขณะที่ภาคใต้ ภาคเหนือ (ตอนบน) และอีสานบางส่วน อาจเจอฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ก.ค. 69) และท้ายสุดภาคตะวันตกและเหนือตอนล่าง ต้องระวังปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติต่อเนื่องช่วง มิ.ย.-ส.ค. 69
ภาพที่ 2 ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรป (ECMWF) ระบุว่าเราเข้าสู่เฟสกลางเรียบร้อย! และคาดว่าจะเปลี่ยนไปสู่เอลนีโญในเดือน พ.ค. 69 ซึ่งเร็วกว่าเดิม โดยเอลนีโญอาจไปถึงกำลังแรงช่วง พ.ย. 69 และยังคงกำลังระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงถึงอย่างน้อย ก.พ. 70 (ภาพซ้าย) ขณะที่องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) สหรัฐอเมริกาคาดว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเอลนีโญระดับรุนแรงขึ้นไปลดลงเหลือ 14% ช่วง ก.ย.-พ.ย. 69 โดยแบบจำลองจากค่ายอเมริกา (NOAA) และค่ายยุโรป (ECMWF) ให้ผลในทิศทางเดียวกันว่าจะเกิดเอลนีโญแต่การคาดการระดับความรุนแรงยังต่างกัน
ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลพยากรณ์ของสำนักอุตุนิยมวิทยา 11 สำนักทั่วโลกบ่งชี้ว่าช่วง ก.พ. 69 ปริมาณฝนมีแนวโน้มเท่ากับค่าเฉลี่ยปกติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะที่ช่วง เม.ย. 69 ภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันตกตอนล่าง จะมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อย บ่งชี้ว่าฤดูแล้งปีนี้น่าจะไม่แล้งมาก แต่ต้องไม่ประมาทเรื่องเตรียมจัดหาน้ำให้เพียงพอ
ภาพที่ 4 บ่งชี้ว่าช่วง พ.ค. 69 ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในภาคใต้ตอนบน ตะวันตก กลาง เหนือ และอีสานฝั่งตะวันออก สะท้อนว่าฤดูฝนอาจมาช้ากว่าปกติ (พื้นที่สีส้ม) ขณะที่ช่วง มิ.ย. 69 ภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อย แต่ภาคเหนือ ตะวันตก และอีสานฝั่งตะวันตก (พื้นที่สีเขียวอ่อน) จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
ภาพที่ 5 บ่งชี้ว่าช่วง ก.ค. 69 ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในภาคใต้และตะวันออก ขณะที่ภาคเหนือและตะวันตกจะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ (พื้นที่สีเขียวอ่อน) และช่วง ส.ค. 69 ปริมาณฝนมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในภาคตะวันตกและเหนือตอนล่าง โดยจังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ต้องระวังให้มาก
ภาพที่ 6 IRI มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา พยากรณ์ว่า ช่วงมี.ค. - มิ.ย. 69 เริ่มเห็นสัญญาณฝนน้อยในหลายพื้นที่ โดยควรเฝ้าระวังแนวภาคใต้และตะวันออกเป็นพิเศษ และช่วง พ.ค.–ก.ค. สัญญาณฝนน้อยชัดขึ้นและครอบคลุมกว้างขึ้น (รวมบางส่วนของเหนือ กลาง อีสาน และตะวันตก) สะท้อนความเสี่ยงฝนทิ้งช่วงในต้นถึงกลางฤดูฝน ส่วนช่วง มิ.ย.–ส.ค. 69 ภาพรวมยังมีพื้นที่ฝนน้อยแทรกอยู่ แต่เริ่มเห็นบางหย่อมฝนมากกว่าปกติ
ภาพที่ 7 IRI มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา พยากรณ์ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะ “ร้อนกว่าค่าปกติ” ตั้งแต่ มี.ค.–ส.ค. 69 ต้องระวังให้มากช่วง มี.ค.–พ.ค. 69 เพราะจะร้อนกว่าปกติช่วงฤดูร้อน เพิ่มความเสี่ยงคลื่นความร้อน ภาระสุขภาพ และความต้องการใช้น้ำ โดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังมาก ได้แก่ ภาคใต้และตะวันออก (สัญญาณร้อนกว่าปกติต่อเนื่องหลายช่วง) และช่วงกลางปี (พ.ค.–ส.ค.) ภาคใต้ ภาคเหนือ (ตอนบน) และอีสานบางส่วน อาจเจอฝนทิ้งช่วง
"เตรียมมือกับภัยร้อนและแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญกันด้วยความไม่ประมาทกันนะครับ เตรียมวางแผนการใช้น้ำถึงปีหน้ากันด้วยนะครับ และต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องในยุคโลกรวนกันนะครับ ผลพยากรณ์ใหม่จะให้ความแม่นยำที่สูงกว่าผลพยากรณ์เก่าในเดือนที่ผ่านๆ มา"