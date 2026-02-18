บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการโซลูชัน Net Zero แก่ลูกค้าธุรกิจ 160 โครงการ ย้ำจุดยืน ‘พันธมิตรที่ลูกค้าไว้ใจ’

บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการ Net Zero Solutions ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยความสำเร็จที่ได้ให้บริการโซลูชัน Net Zero แก่ลูกค้าธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I) 160 โครงการทั่วประเทศไทย
ทั้งโครงการโซลาร์ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดการฟลีทรถขนส่งเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 82,000 ตันต่อปี ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรระยะยาวด้าน Net Zero ที่ลูกค้าไว้วางใจ พร้อมช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยโซลูชันอัจฉริยะที่สร้างคุณค่าทางธุรกิจและผลตอบแทนที่ยั่งยืน
นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “ผลงานของเราสะท้อนถึงการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้* มีผลจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจึงหันมาใช้โซลูชันพลังงานสะอาดที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งระบบโซลาร์ รถขนส่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ระบบจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานที่ล้ำสมัย เช่น ชิลเลอร์และระบบทำความเย็นต่างๆ โดยคาดว่าการใช้โซลูชันพลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 10% ในช่วงปี 2568-2573** จากแนวโน้มนี้จำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การลดคาร์บอนที่ชัดเจนและครอบคลุม รวมถึงการดำเนินงานแบบองค์รวมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ โมเดลบริการแบบครบวงจรและความมุ่งมั่นของเราในการนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดอัจฉริยะ ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รอบด้าน”
จุดแข็งของบ้านปู เน็กซ์ คือการสร้างระบบนิเวศ Net Zero ครบวงจร เริ่มต้นจากการให้คำปรึกษาด้าน Net Zero โดยใช้แพลตฟอร์มที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI เสริมการทำงาน ช่วยคำนวณและติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ตลอดจนสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยคาร์บอน และเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ Net Zero จากภาระค่าใช้จ่ายสู่การลงทุนที่คุ้มค่า แนวทางการให้คำปรึกษาของบ้านปู เน็กซ์ จะเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริง เช่น การระบุจุดที่พลังงานรั่วไหลและมีการใช้พลังงานอย่างไม่จำเป็น การแสดงให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มมูลค่าแบรนด์สู่ความร่วมมือกับคู่ค้าระหว่างประเทศ และการเตรียมพร้อมสำหรับภาษีคาร์บอน
นอกเหนือจากการให้คำปรึกษา บริษัทฯ ยังนำเสนอโซลูชันครบวงจรที่ผสาน AI และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทั้งระบบโซลาร์ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการขนส่งอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนทุกขอบเขตพร้อมกับช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน โซลูชันครบวงจรเหล่านี้ทำให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นระบบและตอบโจทย์ทุกปัญหาได้ดีกว่าการใช้โซลูชันแบบแยกส่วน
บ้านปู เน็กซ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญด้วยการให้บริการลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I) ที่หลากหลาย ทั้งการผลิต ค้าปลีก และโรงแรมที่ใช้ระบบโซลาร์และชิลเลอร์พร้อมดิจิทัลแพลตฟอร์ม ช่วยลดการปล่อย CO2 และประหยัดพลังงานได้จำนวนมากต่อปี รวมถึงธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ที่ใช้ระบบจัดการฟลีทรถขนส่งและสถานีชาร์จ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และลดต้นทุนโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการลด CO2 โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาใหม่ 48 โครงการและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 19 โครงการ ซึ่งผลงานของบ้านปู เน็กซ์ สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประหยัดต้นทุนพลังงานได้สูงสุดถึง 55% ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุน ระยะเวลาคืนทุนที่ลดลงเหลือ 5-6 ปี*** และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สะท้อนศักยภาพของบ้านปู เน็กซ์ ในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ในอนาคต บ้านปู เน็กซ์ จะมุ่งขับเคลื่อนการลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมด้วยโซลูชันแบบครบวงจร และสนับสนุนเส้นทางสู่ Net Zero ของลูกค้า ไปพร้อมกับการบริหารต้นทุนพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ช่วยลดคาร์บอนในซัพพลายเชนของบริษัทฯ สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2583