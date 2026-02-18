ปตท. ไออาร์พีซี บุญรอดฯ ประกาศความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลผสม rPET และ rHDPE

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมแถลงความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลผสม (rPET และ rHDPE) เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ยั่งยืนตามแนวคิด Circular Economy ที่ลงนามความร่วมมือไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมี นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ขวา) และ นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทผลิต บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (กลาง) ร่วมพิธี
นับเป็นความสำเร็จครั้งแรกในการพัฒนาสูตรผสม rPET และ rHDPE ที่ได้จากขวดและฝาน้ำดื่ม ให้ผสานเข้ากันได้ในสภาวะหลอมเหลว ก่อนนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก อาทิ ถาดใส่อาหาร หรือ ลังน้ำดื่ม ลังโซดาขวดเปลี่ยน ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงกว่าพลาสติกรีไซเคิลทั่วไป ทนต่อแรงกระแทก และการใช้งานซ้ำ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร นับเป็นการเดินหน้าธุรกิจภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนอนาคตที่ดีให้แก่โลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป