กลุ่มบริษัทบางจากเสริมแกร่งการจัดการก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero ตามมาตรฐานสากล

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด และนางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน “Road to Net Zero: Moving Forward to ISO 14064-1” โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มบริษัทบางจากเข้าร่วม พร้อมด้วยพันธมิตรจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อาซอลล่าไคลเมท จำกัด รวมถึง Carbon Markets Club
โดยบางจากฯ และบีซีพีจี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และออกบูธนิทรรศการให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทบางจากในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 ร่วมกันในฐานะกลุ่มบริษัทบางจาก ควบคู่กับการเสริมศักยภาพเพื่อรองรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ