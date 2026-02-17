เจียไต๋ฟาร์ม คัดสรรผลไม้มงคล สดจากฟาร์ม “เมล่อน” ยอดนิยม 2 สายพันธุ์

เจียไต๋ฟาร์ม ภายใต้กลุ่มบริษัทเจียไต๋ ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย คัดสรรผลไม้มงคลคุณภาพพรีเมียม สดใหม่จากฟาร์ม ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน พร้อมความหมายที่ดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นปีใหม่จีนอย่างเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
หนึ่งในผลไม้มงคลยอดนิยมช่วงตรุษจีนคือ “เมล่อน” ซึ่งสื่อถึงความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ โดยเจียไต๋ฟาร์ม นำเสนอเมล่อนคุณภาพ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ “เมล่อนมรกต” เนื้อสีเขียว รสหวานหอม และ “เมล่อนโกลเด้นสวีท” เนื้อสีส้ม รสหวานกรอบ กลิ่นหอม เหมาะสำหรับจัดโต๊ะไหว้หรือมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาล
นอกจากเมล่อน ยังมีผลไม้มงคลให้เลือกหลากหลาย อาทิ “แตงโมซอนญ่าโปร 75” ที่สื่อถึงความเจริญงอกงามและความสมบูรณ์ “ฟักทองมินิบอล” ฟักทองสควอชสายพันธุ์ญี่ปุ่น ผลกลมขนาดกะทัดรัด ผิวสีเขียวเข้ม เนื้อสีเหลือง รสหวานมัน เนื้อแน่น รวมถึงฟักทองบัตเตอร์นัทที่สื่อถึงโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ และ”มะเขือเทศเชอรี่” สัญลักษณ์ของโชคลาภและพลังชีวิต
เหมาะสำหรับจัดโต๊ะไหว้ให้ดูสวยงามและมีความหมาย
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ เจียไต๋ฟาร์มได้จัดชุดของขวัญที่คัดสรรผลผลิตคุณภาพพร้อมความหมายมงคล โดยมีชุดเมล่อนโกลเด้นสวีท 1 ลูก พร้อมกล่องของขวัญในราคาพิเศษ 240 บาท และชุดจับคู่เมล่อนมรกต 1 ลูก และเมล่อนโกลเด้นสวีท 1 ลูก พร้อมกล่องของขวัญในราคาพิเศษ 450 บาท
เพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับการจัดไหว้และมอบเป็นของขวัญในโอกาสปีใหม่จีน พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นอั่งเปาส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มทันที เมื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มครบ 500 บาทผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อผลไม้มงคลคุณภาพพรีเมียมช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้ที่ร้านเจียไต๋ฟาร์ม สาขาสุขุมวิท 60 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ Line: @CHIATAIFARM, Facebook: Chia Tai Farm และโทรศัพท์ 089-139-6170 ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2569