มาตรฐานใหม่เพื่อสุขภาพ!! กาแฟพันธุ์ไทย ปรับสูตร "หวานปกติ = หวาน 50%"

บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการเครื่องดื่มไทย ผนึกกำลังกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อม 8 แบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำ ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรฐานความหวานใหม่ "หวานปกติ เท่ากับ หวาน 50%" นำร่องปรับสูตรเมนู ‘พันธุ์ไทยคอฟฟี่เย็น’ ก่อนขยายผลสู่เมนูใหม่ เพื่อปฏิรูปพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย สู่การมีสุขภาพที่แข็งแรง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเห็นคนไทย "อยู่ดี มีสุข" อย่างยั่งยืน
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า "จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และมีความกังวลกับค่าน้ำตาลที่สูงขึ้นทุกปี แต่ยังคงชื่นชอบรสชาติความอร่อย และมีความสุขกับการบริโภคหวาน พันธุ์ไทยจึงมีนโยบายภายในที่ชัดเจนมาโดยตลอด ในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ Longevity ผ่านการบาลานซ์รสชาติกับคุณค่าทางโภชนาการ แนวทางส่งเสริมสุขภาพจากภาครัฐจึงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยให้ภาคเอกชนขับเคลื่อนได้ไกลขึ้น และกลายเป็นวิถีใหม่ที่ยั่งยืนของคนไทย"
กาแฟพันธุ์ไทย ไม่ได้มุ่งหวังเพียงส่งมอบรสชาติความอร่อย แต่ยังใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว โดยนำร่องปรับสูตรเมนูกาแฟนมยอดนิยม "พันธุ์ไทยคอฟฟี่เย็น" ให้มีความหวานลดลงครึ่งหนึ่ง สอดรับกับแนวทาง 'หวานปกติ = หวาน 50%' ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงบริการเดลิเวอรีจัดส่งถึงบ้าน
สุขวสา กล่าวเสริมว่า "สำหรับเมนูใหม่ๆ พันธุ์ไทยได้บรรจุมาตรฐาน 'หวานปกติ = หวาน 50%' ลงไปตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา แม้เมนูเดิมบางรายการ โดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์ที่ครองใจลูกค้ามานาน อาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาสูตรอย่างพิถีพิถัน เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างรสชาติที่ลูกค้าชื่นชอบควบคู่กับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ"
ทิศทางของแบรนด์พันธุ์ไทยต่อจากนี้ คือการปรับเมนูใหม่เข้าสู่มาตรฐานความหวาน 50% อย่างต่อเนื่องและเร็วที่สุด ด้วยการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพสูง เลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่ให้ความหวานพอดี และฝึกฝนบาริสต้าให้เป็นผู้แนะนำเทรนด์สุขภาพ
"เป้าหมายของพันธุ์ไทยไม่ใช่การ 'ลดรสชาติ' แต่คือ 'การยกระดับคุณภาพชีวิต' เพราะเราเชื่อว่าเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุด คือเครื่องดื่มที่ทำให้ลูกค้ากลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มและสุขภาพที่แข็งแรง" คุณสุขวสา กล่าวทิ้งท้าย