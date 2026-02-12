พบพะยูน โผล่เล่นน้ำ-หาอาหาร ที่ท้องทะเลตรัง

ข่าวดีจากท้องทะเลตรัง! วานนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2569) เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) ได้ลงพื้นที่สำรวจประชากรพะยูนบริเวณเกาะมุกด์ทิศเหนือ และทิศใต้ หาดหยงหลำ ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
🛸 จากการใช้โดรน (Drone) บินสำรวจในช่วงน้ำขึ้น ท่ามกลางสภาพอากาศเป็นใจ น้ำใส และคลื่นลมสงบ เจ้าหน้าที่ได้พบกับ พะยูน 1 ตัว บริเวณหาดหยงหลำ ซึ่งกำลังทำกิจกรรมอย่างเพลิดเพลิน ทั้งการหาอาหาร พลิกตัวโชว์ และขึ้นมาหายใจเป็นระยะ
📋 ผลการประเมินจากเจ้าหน้าที่เบื้องต้น ความสมบูรณ์ของร่างกาย (BCS) อยู่ในเกณฑ์ 3/5 (สุขภาพดีตามมาตรฐาน) อัตราการหายใจ 3-4 ครั้ง ต่อ 5 นาที พฤติกรรมปกติ
💚 ทั้งนี้การสำรวจอย่างต่อเนื่อง ช่วยในการวางแผนอนุรักษ์ "บ้าน" ของน้องพะยูนได้อย่างแม่นยำขึ้น เพื่อให้ท้องทะเลตรังยังคงเป็นสวรรค์ของสัตว์ทะเลหายากต่อไป
ปัจจุบันสถานการณ์ประชากรพะยูนในประเทศไทยค่อนข้างวิกฤต โดยข้อมูลล่าสุดปี 2567-2568 พบแนวโน้มลดลงอย่างน่าเป็นห่วงเหลือประมาณ 100-200 ตัว ซึ่งลดลงจากช่วงปี 2565-2566 ที่เคยสำรวจได้กว่า 270-280 ตัว สาเหตุหลักมาจากวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรมทำให้พะยูนขาดอาหารและการตายต่อเนื่องจากการถูกเครื่องมือประมง
สรุปสาเหตุหลักที่พะยูนลดลง
-หญ้าทะเลขาดแคลน : ปัญหา "ทะเลเดือด" ทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ส่งผลให้แหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารหลักเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณจ.ตรัง
-การติดเครื่องมือประมง : พะยูนต้องว่ายน้ำไกลขึ้นเพื่อหาอาหาร ทำให้ออกนอกเขตคุ้มครองและติดเครื่องมือประมงตาย
-อัตราการเกิดต่ำ : พะยูนใช้เวลาเติบโตและแพร่พันธุ์ช้า ทำให้อัตราการทดแทนประชากรต่ำ
📷 เครดิตข้อมูลจาก ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง)