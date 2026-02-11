ชวนสัมผัส ศิลปะเพื่อความเท่าเทียม ในนิทรรศการ “Art Speaks One Language"

ครั้งแรก! กับปรากฎการณ์ครั้งสำคัญทางศิลปะใน นิทรรศการสุดสร้างสรรค์ “Art Speaks One Language ศิลปะภาษาเดียวกัน” พื้นที่แห่งโอกาสในการสร้างความเท่าเทียม หลากหลาย และการอยู่ร่วมกัน ผ่านการผสานพลังของกลุ่มศิลปินอิสระและศิลปินเด็กพิเศษ (ออทิสติก) นำโดย “ปราง เวชชาชีวะ” แท็กทีม “อเล็ก-ชนกรณ์ พุกะทรัพย์” ศิลปินเด็กพิเศษดิจิทัลอาร์ท พร้อมเครือข่าย Artstory by Autistic Thai พร้อมน้องๆ ผู้พิการทางการได้ยิน และผู้พิการทางสายตา ที่จะมาถ่ายทอดภาพสะท้อนของหัวใจที่เปิดกว้าง เพื่อเปลี่ยนความต่างเป็นพลังแห่งการยอมรับ พร้อมส่งต่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รวมทั้งผลงานศิลปะ สร้าง “ห้องเรียนพิเศษ” ด้านศิลปะให้เด็กและเยาวชนที่มีภาวะบกพร่องพัฒนาการ ผ่านกิจกรรมบำบัด 4 ด้าน ดนตรี ศิลปะ กีฬา สิ่งประดิษฐ์ ผ่านมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นิทรรศการดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกของการเปิดพื้นที่แห่งความเท่าเทียมอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิดว่า “แม้เราต่างกัน ในร่างกาย จิตใจ หรือวิธีคิด แต่โลกของศิลปะคือภาษาเดียวกันที่ทุกคนเข้าใจได้” สัมผัสมุมมองชีวิตผ่านผลงานที่เต็มไปด้วยจินตนาการของเหล่าศิลปินเด็กพิเศษ (ออทิสติก ผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางการได้ยิน) และศิลปินทั่วไป กว่า 40 ศิลปิน เพื่อใช้เป็นสะพานเชื่อมโยงความหลากหลาย ทลายกำแพงความแตกต่าง สู่การสร้างสังคมที่เท่าเทียม อีกทั้งยังถือเป็นการรวมพลังครั้งใหญ่เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม นำโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด, ธนาคารออมสิน, บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัทรุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด (ผู้ผลิต และจำหน่ายที่นอน HOME MATT), บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด, บริษัท ไทยสกายวิชั่น จำกัด, บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด, โรงพยาบาลเวชธานี และ บริษัท ชมฉวีวรรณ จํากัด พันธมิตรที่สนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ที่เปิดกว้างให้เด็กพิเศษและศิลปินทั่วไปได้สื่อสารถึงกัน
ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไปรษณีย์ไทยรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Art Speaks One Language ซึ่งไม่เพียงเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะ แต่คือพื้นที่เชื่อมโยงหัวใจของเด็กพิเศษ ศิลปิน และคนในสังคมเข้าด้วยกัน ไปรษณีย์ไทยในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน ความคิด และโอกาส พร้อมส่งต่อรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะไปสนับสนุนการพัฒนาห้องเรียนศิลปะให้เด็กพร่องพัฒนาการที่ขาดโอกาสผ่านมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ฯ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน”
ด้าน รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ กล่าวเสริมถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนความเท่าเทียมในครั้งนี้ว่า "มูลนิธิฯ รู้สึกขอบคุณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเปิดพื้นที่แห่งโอกาสนี้ขึ้น เพราะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่ห่างไกล สิ่งที่พวกเขาขาดแคลนที่สุดไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือ ‘เครื่องมือ’ และ ‘ความเข้าใจ’ ที่จะช่วยดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมา ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้กว่า 1,900 คน ทั่วประเทศ รายได้จากการระดมทุนผ่านนิทรรศการนี้ จะถูกนำไปสานต่อภารกิจสำคัญในการสร้าง ‘ห้องเรียนพิเศษ’ ที่ไม่ได้มีแค่กระดานดำ แต่เป็นห้องเรียนที่ใช้ ‘ศิลปะ ดนตรี กีฬา และสิ่งประดิษฐ์’ เป็นกิจกรรมบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและใจ ให้เด็กๆ ได้ค้นพบคุณค่าในตัวเอง และสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ ซึ่งสอดคล้องกับหัวใจของงานในวันนี้ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ศิลปะคือภาษาเดียวกันที่ช่วยทลายกำแพงแห่งความแตกต่าง และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้จริง
นิทรรศการครั้งนี้ มีศิลปินทุกช่วงวัยมาร่วมกันสะท้อนความหลากหลายผ่านผลงานศิลปะ โดย “ปราง เวชชาชีวะ” นักออกแบบผู้มีเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดความสุขผ่านภาพวาดแมวและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย กล่าวว่า “ศิลปะคือ การแสดงออกและแบ่งปันทางความรู้สึก เป็นภาษาที่เชื่อมโยงหัวใจผู้ชมได้อย่างอบอุ่น และความสุขนั้นจะทวีคูณเมื่อถูกใช้เป็นสะพานสร้างโอกาสให้กับผู้อื่น อยากชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสโลกแห่งจินตนาการผ่านผลงานศิลปะที่ต้องการทำให้สังคมมองเห็นคุณค่าของกันและกัน คือส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลาย และเท่าเทียม”
ด้านศิลปินเด็กพิเศษที่ใช้โลกของศิลปะมาสื่อสารมุมมองชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ นำทีมโดย “อเล็ก-ชนกรณ์ พุกะทรัพย์” ศิลปินเยาวชนบุคคลออทิสติกต้นแบบประจำปี 2567 และเหล่าเพื่อนศิลปิน Artstory by Autistic Thai เพื่อนคนพิเศษทางการได้ยิน และทางสายตา สะท้อนว่า “รู้สึกดีใจและขอบคุณทุกคนให้โอกาสนำผลงานมาแสดง ซึ่งนิทรรศการนี้ไม่ได้เพียงแค่ได้โชว์ทักษะฝีมือ แต่คือการส่งเสียงบอกโลกว่า “พวกเราทำได้” และ “มีตัวตน” ในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ที่ไม่ต่างจากคนทั่วไป ผมอยากให้น้อง ๆ ค้นพบสิ่งที่ชอบและลงมือทำ ค้นให้พบว่าความสุขของเราคืออะไร จากนั้นก็ลงมือทำ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอาย”
พบกับกิจกรรมไฮไลต์สำคัญในนิทรรศการ Art Speaks One Language ดังนี้
• ไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยงานนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก อดีตนายกรัฐมนตรี “ชวน หลีกภัย” ที่ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 จากกระทรวงวัฒนธรรม นำผลงานภาพ “เด็กน้อยบนตักแม่ชาวเล” บันทึกความงดงามของวิถีชีวิตเรียบง่ายบนเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา มาร่วมจัดแสดง เคียงคู่กับผลงานภาพ “ครุฑ” อันทรงคุณค่า สะท้อนพลัง ความศรัทธา และอัตลักษณ์ของศิลปะไทยร่วมสมัย จากเจ้าสัว “บุญยเกียรติ โชควัฒนา” ประธานกรรมการและกรรมการ เครือสหพัฒน์ และ ชื่นชมผลงานศิลปะที่จัดแสดงภายในนิทรรศการไปพร้อมกับศิลปิน เพื่อให้เข้าใจวิธีคิดของศิลปินทั้งในแง่เทคนิคและอารมณ์ ชวนผู้ชมสัมผัส ภาษาของภาพ ผ่านสายตาของพวกเขา
• i-stamp กิมมิกสุดพิเศษจากไปรษณีย์ไทย กับแสตมป์สกรีนภาพผลงานศิลปินที่เลือกได้ตามใจ ใช้เวลาผลิตเพียงไม่กี่นาที และสามารถนำไปใช้ฝากส่งสิ่งของในโอกาสพิเศษ
• Auction and Sale of Artworks : จำหน่ายผลงานศิลปะที่จัดแสดงภายในงาน เพื่อระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟฯ ซึ่งรายได้จะนำไปใช้ในการจัดสร้างห้องเรียนเพื่อการวาดภาพให้กับเด็ก
ห้ามพลาด! นิทรรศการสุดสร้างสรรค์ “Art Speaks One Language” ครั้งแรกของการโคจรมาพบกันของเหล่าศิลปินเด็กพิเศษและศิลปินทั่วไป วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องไปรษณีย์นฤมิต ไปรษณีย์กลางบางรัก อาคารประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าพร้อมสถาปัตยกรรมที่งดงาม บนถนนเจริญกรุง เขตบางรัก สามารถเดินทางสะดวกด้วย BTS สะพานตากสิน