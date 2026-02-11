ม.รังสิต x 6 บริษัทจีน มุ่งบูรณาการการศึกษาคู่การทำงานจริง

สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ได้แก่
1. Chelove International Education Group Co., Ltd. ผู้ให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้า อาทิ GAC Aion, BYD,Geely, และ Chery & SAIC (MG)
2. GDC Golden Circle Firm (Thailand) Co., Ltd. ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย และทางบัญชี
3. Joybold Smart Mobility (Thailand) Co., Ltd. กิจการให้เช่า และจำหน่ายรถจักรยานไฟฟ้า (E-Bike) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท และยานพาหนะอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรือพลังงานทางเลือก รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
4. Electric Connector Technology (Thailand) Co.,Ltd การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลสำหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่น ผลิตภัณฑ์ของ ECT ถูกใช้อย่างแพร่หลายในแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำ (เช่น Xiaomi, OPPO, vivo) และแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงภายในตัวรถ
5. Possefy Group (Thailand) Co., Ltd. ประกอบกิจการการค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของแบรนด์ OPPO
6. Vistas Technology (Thailand) Co., Ltd. บริษัทในเครือของ ZDATA (ZDATA Technologies Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud infastructure) ระดับชั้นนำของประเทศจีน
สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับแนวคิด “การบูรณาการอุตสาหกรรมกับการศึกษา” ให้มีความชัดเจนและเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยการนำความต้องการและเทคโนโลยีที่ใช้จริงในภาคธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต