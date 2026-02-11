DMT ลุยแจกชุดตรวจสารเสพติด

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย บิ๊กบอส DMT เดินหน้าต่อเนื่องอีกปีกับโครงการ “Tollway Healthy Way – ยกระดับสุขภาพที่ดีของสังคม” แจกชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นกว่า 2,000 ชุด สำหรับตรวจหาสารแอมเฟตามีน เพื่อสนับสนุนแนวทางสาธารณสุขเชิงป้องกัน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 3 “สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดสำหรับทุกคน” หน่วยงานใดต้องการชุดตรวจฯ ติดต่อขอรับฟรี ได้ที่แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม อีเมล corporatecommunication@tollway.co.th หรือสอบถามผ่าน Line Official @donmuangtollway