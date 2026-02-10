TK บริจาคโลหิต ครั้งที่ 30 สะสมรวมกว่า 991,250 ซีซี เพื่อผู้ป่วยศิริราช

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นำโดย นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสารวม 62 คน รวมใจบริจาคโลหิต รวม 23,400 ซีซี ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิต กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 30 ของ TK ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 โดยสามารถรวบรวมปริมาณโลหิตสะสมได้กว่า 991,250 ซีซี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าโลหิตที่ส่งต่อถึงมือผู้ป่วยมีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้
ทั้งนี้ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมี พนักงานกว่า 1,000 คน มีสาขาบริการรวม 48 สาขา มีบริษัทลูกในประเทศ 4 บริษัท และต่างประเทศ 2 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 100,000 ราย